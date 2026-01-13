Los drones del 9-1-1 acumulan más de 100 horas de vuelo en búsqueda de Brianna Genao en Imbert

El operativo de búsqueda de Brianna Genao incluye drones 9-1-1 y apoyo del FBI. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Los drones del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 han acumulado más de 100 horas de vuelo como parte del operativo de búsqueda de la niña Brianna Genao Rosario, de 3 años de edad, desaparecida desde el 31 de diciembre en el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

Así lo informó el capitán de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), Manuel Guzmán, de la Unidad de Drones del 9-1-1, quien explicó que desde el primer día del operativo se ha desplegado un equipo de alta tecnología equipado con cámaras térmicas para apoyar las labores de localización terrestre.

“Somos un equipo de alta tecnología que cuenta con cámaras térmicas. Nos encontramos operando desde el día uno, con la expectativa de detectar cualquier indicio”, precisó Guzmán.

Informó que los equipos trabajan en horario de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

Te puede interesar Técnicos del FBI se integrarán este miércoles a la búsqueda de la niña Brianna Genao Rosario

Operativo de búsqueda de Brianna Genao

El operativo de búsqueda de Brianna Genao forma parte de una fuerza de tarea conjunta integrada por organismos de seguridad del Estado.

La desaparición de la niña cumplió este martes 13 días sin resultados concluyentes. Durante una declaración a la prensa, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, aseguró que las labores no se detendrán en ningún momento.

En el área participan más de 100 personas, entre investigadores, fiscales y personal especializado, incluyendo técnicos que trabajan en el análisis tecnológico del caso.

El vocero indicó que las labores continuarán con equipos distribuidos en distintas zonas, a fin de seguir peinando todo el perímetro establecido.

Apoyo del FBI en la búsqueda

Se espera que este miércoles se integre a las labores de búsqueda un equipo técnico del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

La participación del organismo estadounidense incluirá personal especializado y un canino experto en búsqueda, entrenado para este tipo de situaciones.