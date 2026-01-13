Indhri instala nuevas electrobombas para sistema de riego del canal La Vigía

La obra beneficia a más de 180 productores de arroz en la zona fronteriza, informaron las autoridades. ( FUENTE EXTERNA )

El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba Romano, informó este martes sobre la conclusión de los trabajos de instalación de dos electrobombas que permitirán fortalecer de manera significativa el sistema de riego del canal La Vigía.

La obra, que en su primera etapa representa una inversión superior a los 200 millones de pesos, impacta de forma directa a más de 180 parceleros productores de arroz ubicados en las zonas de riego de Los Veteranos, El Coco y Sánchez, en la comunidad de La Vigía, provincia Dajabón, en la franja fronteriza con Haití, explicaron las autoridades.

Caba Romano explicó que las nuevas electrobombas sustituyen el antiguo sistema de riego por motobombas, lo que garantiza mayor eficiencia, estabilidad y continuidad en el suministro de agua para la producción agrícola de la zona.

Asimismo, destacó que en una segunda etapa se garantizará un mayor caudal de agua con la futura construcción de la presa La Peñita Don Miguel, proyecto que actualmente se encuentra a la espera de la autorización correspondiente por parte de las autoridades centrales.

El funcionario realizó este martes una visita de supervisión al área donde fueron instaladas las electrobombas, una zona que recientemente fue escenario de tensiones tras la construcción de un canal en Juana Méndez, Haití, situación que afectó el caudal del río Masacre.

Durante el recorrido, también inspeccionó áreas en producción donde se han instalado bombas con sistema de pozos tubulares como parte del plan de apoyo hídrico.

Junta de Regantes valora los trabajos

El presidente de la Junta de Regantes, Junior Bernard, expresó su satisfacción por los avances logrados y valoró positivamente la intervención del Indrhi.

No obstante, reiteró que la solución definitiva a la escasez de agua en la zona será la construcción de la presa Don Miguel, proyecto que se encuentra en carpeta.

Durante la visita, el director del Indrhi estuvo acompañado por el general de brigada Alberto Coronado, encargado de la seguridad del muro fronterizo; César Hiraldo, de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), así como por otras autoridades civiles y militares, con quienes realizó un recorrido por las instalaciones.