Presidencia autoriza a La Otra Banda y Verón gestionar uso de suelo mediante resolución

El Ministerio de la Presidencia emitió la Resolución MINPRE-2026-01, mediante la cual autoriza a los distritos municipales de La Otra Banda y Verón-Punta Cana a gestionar y autorizar el uso de suelo dentro de sus territorios, según la normativa vigente en materia de ordenamiento territorial.

La decisión, que pone fin a un conflicto que se había generado, se fundamenta en los artículos 193 y 194 de la Constitución de la República Dominicana y en la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, así como en su reglamento aprobado mediante el Decreto 486-25.

Según la resolución, el Ministerio de la Presidencia (Minpre), tras consultas al Ministerio de Hacienda y Economía y a la Oficina Nacional de Estadística (ONE), determinó que ambos distritos cumplen con los criterios legales, técnicos y económicos necesarios para asumir esta competencia.

El Ministerio de Hacienda y Economía certificó, mediante oficio, que Verón-Punta Cana y La Otra Banda satisfacen los requisitos establecidos en la ley, incluyendo capacidad productiva, económica y de recaudación.

Notificación

La resolución dispone la notificación inmediata a los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura, Obras Públicas y Comunicaciones, Turismo, Energía y Minas, Educación, Salud Pública, Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Hacienda y Economía, así como a la ONE, garantizando su aplicación inmediata.

Con esta medida, los arbitrios generados por el uso de suelo permanecerán íntegramente en La Otra Banda, fortaleciendo la autonomía local y asegurando que los recursos se inviertan directamente en el desarrollo y bienestar de la comunidad.

La Resolución MINPRE-2026-01 entra en vigor a partir de su publicación, marcando un antes y un después en la gestión territorial de ambos distritos municipales.

