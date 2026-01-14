COE declara alerta verde en comunidades de Barahona y Bahoruco por pruebas en presa de Monte Grande

Vista aérea sobre la presa de Monte Grande en el río Yaque del Sur, entre Barahona, Bahoruco y Azua. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este miércoles una alerta verde para varias comunidades de las provincias Barahona y Bahoruco, debido a las pruebas de operación de las compuertas del vertedero de servicio de la presa de Monte Grande, programadas para este jueves 15 de enero.

La información fue ofrecida por la Dirección del COE mediante una comunicación en la que indica que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) le notificó la realización de dichas pruebas.

Según explica el organismo, la decisión se adopta en cumplimiento de lo establecido en la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, ante la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones rurales en comunidades ubicadas río abajo de la presa.

Comunidades en alerta

En la provincia Barahona, la alerta verde abarca a las comunidades de Las Minas, Arroyo Grande, Canoa, Palo Alto, Quita Coraza, Los Conuquitos, Mena Arriba, El Peñón, El Higuito, Pescadería, Mena Abajo, Fundación, Fondo Negro, Vicente Noble, Jaquimeyes, Los Robles, Habanero, Uvilla y Bombita.

Mientras que en la provincia Bahoruco, se encuentran bajo alerta las localidades de San Ramón y Tamayo.

Medidas preventivas

En ese sentido, el COE exhorta a las personas que realizan actividades agrícolas y de ganadería en las comunidades bajo alerta, a que deben tomar las medidas preventivas de lugar.

Asimismo, indica que las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las comunidades bajo alerta y seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

El COE emite el nivel de alerta verde para varias comunidades de 02 provincias, debido a que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, establece que estará realizando pruebas de operación de las compuertas del Vertedero de Servicio de la Presa de Monte Grande, este jueves 15 pic.twitter.com/9xulc8bwi6 — COE (@COE_RD) January 14, 2026