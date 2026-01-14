Bomberos de Villa Altagracia reciben ayuda humanitaria enviada desde España

El Cuerpo de Bomberos de Villa Altagracia informó este miércoles que recibió una ayuda humanitaria procedente de España, enviada por la Unidad Canina de Rescate y Salvamento (GREM) de Castilla y León, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas de su personal en labores de búsqueda y rescate.

Conforme a una nota de prensa, la colaboración fue posible gracias a la intermediación del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), a través de su subdirector, quien fungió como enlace entre ambas instituciones.

La gestión se coordinó junto a Álvaro Martínez Arroyo, responsable del GREM, y está orientada a fortalecer el entrenamiento de los bomberos, especialmente en escenarios complejos como montañas, cuevas, ríos y zonas de difícil acceso.

Te puede interesar Bomberos llevan más de 14 horas combatiendo incendio en ferretería San Miguel

Labores de respuesta

Según explicó la institución, esta donación representa un aporte valioso a las labores de respuesta y prevención, al tiempo que refuerza la preparación técnica del personal ante situaciones de emergencia.

Además, agradecieron al GREM de Castilla y León y al COE por el respaldo brindado, resaltando la importancia del trabajo conjunto para la protección de vidas.

Te puede interesar Autoridades evalúan daños tras explosión en la torre en Villa Marina