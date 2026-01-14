×
Bomberos de Villa Altagracia reciben ayuda humanitaria enviada desde España

La donación fortalecerá el entrenamiento en búsqueda y rescate en terrenos de difícil acceso

    Bomberos de Villa Altagracia reciben ayuda humanitaria enviada desde España
    Cuerpo de Bomberos de Villa Altagracia. (FUENTE EXTERNA)

    El Cuerpo de Bomberos de Villa Altagracia informó este miércoles que recibió una ayuda humanitaria procedente de España, enviada por la Unidad Canina de Rescate y Salvamento (GREM) de Castilla y León, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas de su personal en labores de búsqueda y rescate.

    Conforme a una nota de prensa, la colaboración fue posible gracias a la intermediación del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), a través de su subdirector, quien fungió como enlace entre ambas instituciones.

    La gestión se coordinó junto a Álvaro Martínez Arroyo, responsable del GREM, y está orientada a fortalecer el entrenamiento de los bomberos, especialmente en escenarios complejos como montañas, cuevas, ríos y zonas de difícil acceso.

    Labores de respuesta

    Según explicó la institución, esta donación representa un aporte valioso a las labores de respuesta y prevención, al tiempo que refuerza la preparación técnica del personal ante situaciones de emergencia.

    • Además, agradecieron al GREM de Castilla y León y al COE por el respaldo brindado, resaltando la importancia del trabajo conjunto para la protección de vidas.
