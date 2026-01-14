El IDAC anuncia inversión millonaria para modernizar la navegación aérea

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) anunció que ejecuta la mayor inversión en equipamiento de navegación aérea de su historia, con el objetivo de fortalecer la seguridad operacional, garantizar condiciones técnicas de primer nivel y consolidar a la República Dominicana como un destino confiable para los operadores aéreos internacionales.

Así lo informó su director general, Igor Rodríguez Durán, quien precisó que para el año en curso la inversión estatal en equipamiento aeronáutico superará los 1,200 millones de pesos, destinados a la modernización de sistemas de navegación, control y comunicación aérea en los principales aeropuertos del país.

Esta apuesta, dijo, busca asegurar que el espacio aéreo dominicano cumpla con los más altos estándares internacionales y permita atraer nuevas aerolíneas y rutas.

Inversión en modernización de aeropuertos

En ese contexto, el funcionario destacó que la República Dominicana se proyecta hoy como un mercado sólido, atractivo y confiable para las grandes aerolíneas internacionales, lo que se evidencia en el retorno y la permanencia de operadores como Air France, que no solo reanudó sus operaciones hacia Punta Cana, sino que ya anunció la continuidad de la ruta con la misma frecuencia para la próxima temporada.

Te puede interesar David Collado celebra retorno de Air France a República Dominicana

El titular del IDAC señaló que esta confianza internacional está respaldada por la fortaleza del sector turístico y aeronáutico del país, cuyos resultados son medibles y sustentados en cifras oficiales.

Al cierre de 2025, la República Dominicana registró más de 217 mil operaciones aéreas, movilizando alrededor de 20 millones de pasajeros, de los cuales 11.7 millones correspondieron a turistas, cifras que reflejan el dinamismo y crecimiento sostenido de la industria.

Indicó que estos resultados confirman que el turismo se ha convertido en un componente esencial de la economía nacional, con un impacto directo en los ingresos del país, tal como lo muestran los datos del Banco Central, y que el crecimiento alcanzado responde a una estrategia estructurada, no a un discurso coyuntural.

Fortalecimiento de la conectividad aérea

Rodríguez Durán resaltó que la conectividad aérea es uno de los principales motores del desarrollo turístico, razón por la cual el IDAC, como miembro del Gabinete de Turismo y de la Junta de Aviación Civil, mantiene como prioridad ampliar y fortalecer las facilidades técnicas que permitan un mayor flujo de visitantes desde distintos mercados internacionales.

Como parte de esta estrategia, el IDAC ejecuta la instalación de radares Doppler meteorológicos, sistemas de aterrizaje por instrumentos (ILS), estaciones meteorológicas, radios de comunicación y torres de control, además de la modernización de equipos de navegación en aeropuertos clave como Punta Cana, Las Américas y Santiago, donde se instalarán radares primarios y secundarios para optimizar la gestión del tránsito aéreo.

El director general del IDAC subrayó que esta política de inversión también tiene un claro enfoque territorial y de desarrollo nacional, al no concentrarse únicamente en los polos turísticos tradicionales.

En ese sentido, destacó el fortalecimiento del aeropuerto de Pedernales, donde se realizan adquisiciones para la cabina de control, sistemas de comunicación, equipos de localización digital y estaciones meteorológicas, como parte del nuevo eje turístico del sur del país.

Asimismo, informó sobre la entrega y modernización de la base aérea de San Isidro, que contará con torre de control, sistemas de comunicación encriptados, luces de pista y equipamiento de navegación, lo que permitirá su operación las 24 horas del día, los siete días de la semana, convirtiéndola en un aeropuerto alterno ante cualquier eventualidad.

Rodríguez Durán afirmó que estas acciones confirman que la República Dominicana avanza de manera firme hacia un modelo de aviación civil moderno, seguro y capaz de sostener el crecimiento turístico, atraer nuevas inversiones aéreas y respaldar el desarrollo equilibrado de las distintas regiones del país.

Las declaraciones del director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez Durán, fueron ofrecidas ayer en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en el marco del retorno de las operaciones de la aerolínea Air France, acto que marcó el reinicio de la ruta estacional entre París–Charles de Gaulle y este destino turístico.