República Dominicana estrena nuevo pasaporte electrónico dominicano

Con la entrega de las primeras libretas al presidente Luis Abinader y a la primera dama, Raquel Arbaje, la Dirección General de Pasaportes (DGP) dio inicio oficial al proceso de implementación del nuevo pasaporte electrónico.

En un acto celebrado hoy en la nueva sede central, ubicada en la avenida John F. Kennedy esquina avenida Doctor Defilló, también fueron inaugurados los servicios que comenzarán a ofrecerse en estas instalaciones.

El mandatario y la primera dama se convirtieron en los primeros ciudadanos en recibir el pasaporte biométrico del país.

Cronograma

A partir del 15 de enero se aperturará la solicitud de citas para los ciudadanos, conforme a la fecha de vencimiento de su documento. La recepción para la captura de los datos biométricos del nuevo documento iniciará a partir del 19 de febrero.

Este proceso se desarrollará de manera escalonada y organizada, comenzando con los pasaportes vencidos o que vencen en los próximos seis meses, así como con las solicitudes de primera vez.

El costo del nuevo pasaporte electrónico, con una vigencia de 10 años, será de 6,700 pesos. Esto representa un aumento de 1,050 pesos con respecto a la tarifa actual.

Mientras esté en marcha el proceso de renovación y entrega de las nuevas libretas, ambos pasaportes —el mecánico y el electrónico— coexistirán mientras se encuentren vigentes.

Fase de implementación

La primera fase de implementación del nuevo documento también abarca:

El despliegue oficial del nuevo pasaporte en embajadas y consulados con representación en el país, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores , para su reconocimiento internacional.

del nuevo pasaporte en con representación en el país, en coordinación con el , para su reconocimiento internacional. La capacitación del personal diplomático , consular y operativo en todo el territorio nacional .

, consular y operativo en todo el . La formación del personal militar responsable de los controles migratorios .

. La captura de los datos biométricos del personal diplomático y de los oficiales.

La habilitación del servicio en las oficinas de mayor demanda será gradual en Santo Domingo. Se prevé que entre marzo y abril los servicios se extiendan a la región Norte y a la región Este, hasta abarcar el resto del país.

Nuevos beneficios

El nuevo pasaporte incluirá un servicio de repatriación con una cobertura de hasta 9,000 dólares para los ciudadanos que fallecen en el exterior.

Asimismo, se pondrá a disposición un servicio opcional de Courier, que permitirá recibir el documento sin necesidad de desplazarse a la sede central.

Los nuevos pasaportes tendrán una vigencia de 10 años para los adultos y 5 años para los menores de 18 años. Contiene más de 130 medidas de seguridad, como tintas invisibles, micro textos e imágenes ópticamente variables, y es compatible con sistemas de control migratorio modernos.

El documento está conectado al Sistema Global de Validación de Pasaportes de la OACI, lo que permitirá a los países miembros confirmar en tiempo récord la legitimidad del documento, reduciendo las inspecciones manuales y facilitando el tránsito de los dominicanos en el mundo.