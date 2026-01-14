Las autoridades coordinan integración del transporte público en Santo Domingo con tarifa unificada

Jhael Isa, director de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret) y Onésimo González, vicepresidente ejecutivo de la Empresa Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), reunidos para coordinar el Sistema Integrado de Transporte (SIT). ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades del transporte en República Dominicana avanzan en un plan para unificar Metro, Teleférico y autobuses bajo un solo Sistema Integrado de Transporte (SIT), ofreciendo a los usuarios rutas conectadas y una tarifa única.

En la mañana de este miércoles, el director de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Jhael Isa, se reunió con el vicepresidente ejecutivo de la Empresa Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Onésimo González, para coordinar operativamente la integración y la planificación del sistema.

"Estamos trabajando junto a todas las instituciones que componen el sector transporte y movilidad del país para garantizar la integración de los diferentes sistemas de movilidad con los que contamos para mayor beneficio de los usuarios. Estamos en el l momento, de que el Metro de Santo Domingo, las diferentes líneas del Teleférico y las unidades de la OMSA, conformen un único sistema que conlleva la operatividad tecnológica del mismo y la unificación y entrada en vigor de la tarifa unificada de transporte", manifestó Isa después del encuentro.

Beneficio para los usuarios

El director de Opret destacó que esta iniciativa sigue la visión del presidente Luis Abinader de priorizar el Sistema Integrado de Transporte, enlazando los servicios de movilidad en Santo Domingo y Santiago.

"Este proceso permitirá garantizar un servicio de calidad, con una misma tarifa y reduciendo el gasto en transporte, que representa hasta el 25 % de la canasta familiar de cada dominicano", agregó.

Durante la reunión también se coordinó la integración de más de 400 kilómetros de rutas de la OMSA, que funcionarán como alimentadoras del Metro y el Teleférico, junto a corredores operados por empresas privadas que también se incorporarán al sistema.

Todo el proceso se realiza bajo la planificación y regulación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

