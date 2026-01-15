COE desplegará 9,000 colaboradores para el Operativo Altagraciano 2026

Vista aérea de la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este jueves que desplegará a 9,121 colaboradores y voluntarios para asistir a los ciudadanos que se trasladarán hacía la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, para conmemorar el aniversario de la madre protectora del pueblo dominicano.

El director del COE, Juan Manuel Méndez, dijo que a partir de las 2:00 de la tarde del martes 20 de enero se instalará un dispositivo de prevención vial hasta el miércoles 21 a las 6:00 pm, con el objetivo de agilizar las acciones de respuesta ante posibles incidentes, conforme a una nota de prensa de la entidad.

Méndez explicó además que el operativo será desde el puente Juan Carlos, en la avenida Las Américas, hasta la Basílica de Higüey, incluyendo los tramos carreteros que unen las provincias del Este del país.

"La variable que trabajaremos durante esos dos días son los accidentes de tránsito. La ocasión es oportuna para volver hacer un llamado a la consciencia de cada ciudadano que se trasladará hasta Higüey, para conmemorar el día de Nuestra Señora de la Altagracia", puntualizó el director del COE.

Asimismo, detalló que 113 ambulancias serán distribuidas en puntos estratégicos; serán instalados 153 puestos de socorro en la región Este, dos hospitales de campaña de la Cruz Roja Dominicana y la Defensa Civil serán ubicados dentro del área de la Basílica.

En esa misma zona, también estará un Centro de Mando Móvil y una base operativa habilitado por el COE conjuntamente con la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalaria (DAEH), que además contará con una base operativa para disponer el traslado de hospitales de los feligreses que lo requieran.

Te puede interesar Este martes se conmemora el Día de Nuestra Señora de la Altagracia

Más sobre el operativo

Igualmente, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, dispuso un helicóptero para apoyar de forma aérea las operaciones del operativo en la región Este.

Dentro del perímetro de la referida Catedral, se establecerá un dispositivo especial conformado por tres anillos:

En el exterior estará un equipo de reacción rápida del Cuerpo de Bomberos de la demarcación, la Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana, que estará ubicado en el centro de coordinación móvil del Operativo.

Dentro de la basílica (explanada) se instalará un puesto de atención prehospitalaria y se dispondrá de 02 ambulancias, a cargo del Ministerio de Salud Pública.

Dentro de la iglesia se instalará un puesto fijo de asistencia con brigadas móviles.

Mientras que, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte (Digesett) dispuso varias unidades para contribuir con la seguridad vial y el tránsito en los alrededores de la iglesia.

Asimismo, unidades de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas brindarán asistencia a los usuarios de las autopistas y carreteras en todo el trayecto hacía la provincia La Altagracia, con la distribución de seis talleres móviles y ocho grúas.

Recomendaciones

Méndez llamó a los ciudadanos a evitar consumir alcohol mientras conducen y a respetar las recomendaciones de las autoridades, al recordar que la festividad será principalmente religiosa, por lo que apeló a la conciencia de cada ciudadano.

Te puede interesar Fervor altagraciano desborda Santiago en Día de la Altagracia