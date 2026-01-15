×
Haitianos indocumentados
Haitianos indocumentados

VIDEO | Dos ciudadanos haitianos escapan de un camión de Migración tras lanzarse del vehículo en movimiento

Un video difundido en redes sociales muestra la fuga

    Circula en redes sociales un video en el que se observa el momento en que dos ciudadanos haitianos se lanzan de un camión de la Dirección General de Migración.

    El audiovisual, con una duración de 19 segundos, muestra cómo uno de los detenidos sale por la parte trasera del vehículo, se arroja a la calle y emprende la huida.

    • Segundos después, otro individuo repite la acción.

    Estado del camión 

    Los camiones utilizados por Migración suelen contar con puertas metálicas reforzadas; sin embargo, el vehículo que aparece en el video presenta barrotes de metal, cuyas aperturas habrían permitido la salida de los detenidos.

