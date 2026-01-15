Industria Militar Dominicana proyecta ahorro de RD$ 117 millones en ambulancias para 2026

Ambulancia ensamblada en la Industria Militar Dominicana de San Cristóbal este 15 de enero de 2026. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La compañía Industria Militar Dominicana proyecta un ahorro al Estado, para el año 2026, de 117 millones de pesos por la producción nacional de ambulancias, como resultado del ensamblaje local de estas unidades para instituciones públicas.

La estimación forma parte de los resultados presentados por el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, durante la presentación de Furia, el primer vehículo militar blindado ensamblado en el país.

En la primera fase de producción se ensamblaron 49 ambulancias, de las cuales 46 unidades están en circulación y tres están listas para entrega.

Según los datos oficiales, el costo de producción local permitió un ahorro de 1.8 millones de pesos por cada unidad, lo que se tradujo en una reducción acumulada de 86.4 millones de pesos en la primera entrega.

"Quiero resaltar tres puntos importantes sobre las ambulancias. Primero, tuvimos un tiempo récord de entrega, a pesar de ser las primeras órdenes. Segundo, la calidad del producto terminado. Y tercero, y el más luminoso de todos, es el costo por unidad, donde se refleja un ahorro de 1,800,000 pesos por cada una de ellas", expresó.

El ministro explicó que la producción de ambulancias forma parte de un plan industrial más amplio que abarca diversas líneas de ensamblaje y fabricación, cuyo impacto económico conjunto se reflejará en las finanzas públicas a partir de 2026.

Fernández Onofre informó que el ahorro total proyectado para el Estado dominicano, como resultado de los proyectos en ejecución de la Industria Militar Dominicana para 2026, asciende a 879 millones.

Solo en el caso de las ambulancias, hay alrededor de 65 órdenes de estos vehículos, de los que 50 se destinarán al Sistema de Atención a Emergencias 9-1-1 y 15 al Fideicomiso RD Vial.

El ministro anunció que la planta de San Cristóbal entrará en una segunda fase con una nueva estructura inaugurada. "En las próximas semanas iniciamos la segunda etapa de la planta de ensamblaje de vehículos, con la adecuación de la nave contigua, con un área de 1,400 metros cuadrados", precisó.

Las demás actividades de la planta

Desde su inauguración, el 1 de mayo del año pasado, la Industria Militar Dominicana ha ampliado la capacidad de autosuficiencia de los cuerpos castrenses.

En el renglón textil, la institución incrementó su capacidad productiva en un 359.8 %. En la actualidad, la planta de Bonao produce alrededor de 120,000 uniformes anuales, mientras que en las instalaciones de San Cristóbal se fabrican más de 180,000 franelas y suéteres por año.

En el área de butacas escolares, la planta de San Cristóbal cuenta con una capacidad de producción de unas 500 unidades diarias en jornada regular.

Según el ministro, la institución mantiene un contrato con el Ministerio de Educación para la fabricación de 150,000 butacas nuevas y la reparación de una cantidad similar, lo que garantiza abastecimiento continuo para el sistema educativo público.

