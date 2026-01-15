La Embajadora de EE. UU. se reúne con el presidente de la DNCD para reforzar cooperación antidrogas

La Embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, y el presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, se saludan durante su encuentro para reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra el narcoterrorismo. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah F. Campos, visitó este jueves por primera vez la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), donde se reunió con el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la institución, en un encuentro para reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra el narcoterrorismo y las operaciones conjuntas en curso.

A través de una nota de prensa , la DNCD informó que durante la reunión se acordó fortalecer la colaboración contra el narcotráfico, el lavado de activos y la criminalidad organizada transnacional.

La institución indicó que ha seguido demostrando su capacidad operativa mediante incautaciones y acciones coordinadas con la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Operaciones conjuntas

En ese sentido, indicaron que la DEA y la INL han facilitado las operaciones conjuntas y el entrenamiento para la DNCD, fortaleciendo sus capacidades, incluyendo el apoyo a unidades especializadas y el intercambio de mejores prácticas en materia de interdicción e inteligencia

La colaboración está diseñada para fortalecer la capacidad institucional, mejorar los resultados operativos y fomentar la estabilidad regional.

Durante su visita a la DNCD, la Embajadora Campos, estuvo acompañada de Rebecca Márquez, directora de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en el país.