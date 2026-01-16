"Mami aún espera por ti, princesa": madre de Brianna mantiene la fe a 15 días de su desaparición

Las autoridades informaron que el perímetro de búsqueda fue ampliado y se extiende desde la vivienda de la bisabuela de la niña hacia zonas cercanas, como parte de los esfuerzos para dar con su paradero. ( FUENTE EXTERNA )

"Mami aún espera por ti, princesa". Con este mensaje, Yéssica González, madre de la niña Brianna Genao Rosario, de tres años, expresó su fe en encontrar a su hija con vida, a quince días de su desaparición en la provincia Puerto Plata.

La menor desapareció el 31 de diciembre de 2025 en la comunidad Barrero, municipio de Imbert, donde se encontraba pasando las festividades de fin de año junto a su abuela materna. Desde entonces, su paradero es desconocido.

El mensaje, difundido a través de redes sociales, refleja la fortaleza de la madre pese a la incertidumbre que rodea el caso, el cual ha generado una amplia conmoción tanto en la comunidad como a nivel nacional.

Amplían perímetro de búsqueda

Más temprano, las autoridades informaron que el perímetro de búsqueda fue ampliado y se extiende desde la vivienda de la bisabuela de la niña hacia zonas cercanas, como parte de los esfuerzos para dar con su paradero.

En los operativos participan más de 50 personas, entre miembros de la Policía Nacional, el Ejército de la República Dominicana, la Dicrim, la Defensa Civil, el Sistema 9-1-1 y la Fuerza Aérea Dominicana, con el apoyo de técnicos del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos de América (FBI).

Durante las primeras fases de la investigación, los equipos localizaron una zapatilla rosada perteneciente a la niña en las ruinas de una vivienda, a poco más de 100 metros del lugar donde fue vista por última vez.

Como parte de las indagatorias, las autoridades detuvieron a tres personas, incluidos dos tíos de la menor, identificados como Rafael Rosario Núñez, alias Papito, de 52 años, y Reyes Rosario Núñez, de 43, quienes se habrían declarado culpables y posteriormente fueron dejados en libertad, mientras continúan las investigaciones.

El acontecimiento ha creado una gran consternación a nivel nacional y dentro de la comunidad dominicana en el exterior.