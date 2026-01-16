Inauguran nueva Oficina Regional Cibao Sur de Idoppril

El director ejecutivo del Idoppril, Agustín Burgos, junto a las autoridades de la entidad durante el acto de inaguración. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) inauguró este viernes la nueva Oficina Regional Cibao Sur.

El director ejecutivo del Idoppril, Agustín Burgos, indicó que la apertura de esta nueva oficina se sustenta en el comportamiento registrado en los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales durante el período mayo–diciembre de 2025.

Según una nota de prensa, en ese intervalo, se notificaron 2,075 accidentes de trabajo, de los cuales 1,592 fueron calificados, alcanzando 1,565 aprobaciones.

Asimismo, aseguró que se reportaron 12 enfermedades profesionales, con siete casos calificados y cinco aprobados.

"Dichas cifras evidencian la necesidad de contar con una estructura regional que permita una atención más cercana, oportuna y eficiente", manifestó.

Detalles de la nueva Oficina Regional Cibao Sur

Destacó que "la Oficina Regional Cibao Sur nace con la visión de desconcentrar los servicios, reducir los tiempos de respuesta y ofrecer espacios adecuados, dignos y acogedores para la orientación, seguimiento e investigación de los casos".

Precisó que esto se hace priorizando siempre un trato humano, respetuoso y profesional.

La moderna instalación está ubicada en la calle Profesor Juan Bosch, número 106. Opera bajo la coordinación del director regional, Nelson Cosme, y la encargada provincial, Julyanna Corporán.

Dicha regional abarca, específicamente, las provincias La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez.