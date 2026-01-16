Migración dice que sancionará a agentes por fuga de dos haitianos durante traslado

Captura del video difundido en las redes sociales del momento de la fuga. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Migración (DGM) informó este viernes que investiga las circunstancias del incidente, difundido y viralizado a través de redes sociales, ocurrido ayer durante un operativo de interdicción migratoria, en el que dos nacionales haitianos se lanzaron de un camión institucional y lograron escapar.

La institución explicó, mediante una nota de prensa, que ha dispuesto sanciones disciplinarias contra los responsables del equipo de interdicción actuante, debido a que al momento de la operación no se estaba custodiando adecuadamente el camión involucrado.

La entidad reconoció que el vehículo involucrado forma parte de la antigua flota institucional y no cuenta con todas las medidas de seguridad recomendadas para el traslado de detenidos, a diferencia de las unidades adquiridas en abril del 2025, 50 camiones y ocho autobuses.

"La DGM está tomando medidas para corregir estas debilidades mediante el entrenamiento del personal, supervisión del cumplimiento de los protocolos de actuación y la renovación de la flota vehicular, lo que se está haciendo de manera paulatina por el costo de este proyecto, con el cual se pretende garantizar una mayor seguridad durante los operativos de interdicción migratoria", dijo el vicealmirante Lee Ballester.

"Con el respaldo del Presidente de la República, Luis Abinader, hemos adquirido nuevos camiones cerrados con aire acondicionado, que garantizan mayor privacidad y seguridad para los migrantes", agregó.

Logística de interdicción

Migración resalta que la incorporación de nuevas unidades ha permitido mejorar la logística de interdicción, el traslado de detenidos a centros de retención y la posterior deportación de personas en situación migratoria irregular.

Señala que para el año 2026, el presupuesto institucional contempla nuevas adquisiciones para continuar sustituyendo progresivamente los camiones obsoletos por unidades más modernas y adecuadas.

