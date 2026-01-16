Noticias que fueron tendencia

Un resumen dinámico de las noticias más trascendentales de la semana, en la que sobresalió la información sobre la verificación de los celulares robados en un centro instalado con la coordinación de varias instituciones públicas y el inicio de la entrega del pasaporte electrónico, una promesa, finalmente, cumplida, entre otras.

Centro para verificar celulares en Plaza Central

La instalación de un centro de revisión de celulares en Plaza Central, en el Distrito Nacional, se convirtió rápidamente en una de las noticias más leídas por tocar un problema cotidiano: la compra y venta de teléfonos móviles usados en un mercado marcado por robos y estafas. La iniciativa busca ofrecer mayor seguridad a los ciudadanos antes de adquirir un dispositivo.

El centro permite a los usuarios verificar gratuitamente si un celular ha sido reportado como robado o extraviado, así como confirmar su estatus legal mediante el número IMEI. La medida responde al aumento sostenido de denuncias por sustracción de teléfonos y al impacto económico que esto representa para miles de personas.

La acción es coordinada por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en conjunto con la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional, como parte de una estrategia para reducir el comercio ilegal de dispositivos móviles en el país.

El alto interés de los lectores se explica por la utilidad inmediata del servicio, especialmente en un contexto donde muchos ciudadanos recurren al mercado informal para adquirir teléfonos a menor costo, sin garantías sobre su procedencia.

Además, la posibilidad de que este modelo sea replicado en otros centros comerciales y provincias del país alimentó el debate público y convirtió la información en una de las más compartidas en redes sociales y plataformas digitales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/17/shutterstock1564715563-d5c6c38f.jpg Saber hasta cuánto tiempo se puede prolongar una vista en Estados Unidos en un tema relevante para los dominicanos con visa de turista. (FUENTE EXTERNA)

¿Cómo saber cuánto tiempo te puedes quedar en Estados Unidos con una visa de paseo?

Fue la pregunta que generó un gran interés en los cibernautas esta semana. La explicación implica conocer qué es el formulario I-94 y por qué es clave para los viajeros, como lo planteó Diario Libre Usa en su artículo.

La información se posicionó entre las noticias más consultadas por lectores dominicanos en Estados Unidos y viajeros frecuentes. El tema despertó interés por la confusión generalizada sobre el tiempo real de estadía permitido con una visa de no inmigrante.

La precisión la hizo la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, que aclaró que el I-94 —y no la fecha de vencimiento de la visa— es el documento que determina cuántos días una persona puede permanecer legalmente en territorio estadounidense.

El artículo detalla cómo acceder al registro electrónico del formulario, verificar fechas y evitar errores que podrían derivar en sanciones migratorias, cancelación de visas o prohibiciones de reingreso al país norteamericano.

El elevado nivel de lectura se debe a que el tema afecta directamente a miles de dominicanos que viajan por turismo, negocios o visitas familiares, y que desconocen las implicaciones legales de exceder el tiempo autorizado.

La nota se convirtió en una referencia práctica y preventiva, ampliamente compartida por su valor informativo y por abordar una de las dudas más recurrentes en materia migratoria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/15/tres-viviendas-de-las-atacadas-con-drones-en-haiti-eran-de-barbecue-7b3316e6.jpg Explosión provocada con drones durante la operación policial en Delmas 6, Puerto Príncipe. Las autoridades haitianas dijeron que destruyeron varias viviendas vinculadas al líder criminal Jimmy "Barbecue" Chérizier (FUENTE EXTERNA)

Operativo con drones en Haití contra el bastión de "Barbecue" destruye tres viviendas

La crisis de seguridad en Haití volvió al centro del interés regional con el anuncio de una operación armada en uno de los barrios controlados por la banda liderada por Jimmy Chérizier, alias "Barbecue". La noticia generó alto tráfico por su impacto político, humanitario y regional.

El operativo fue lanzado en zonas estratégicas de Puerto Príncipe, consideradas bastiones de grupos armados responsables de secuestros, asesinatos y bloqueos de vías clave. La intervención busca recuperar territorios dominados por las pandillas.

Las acciones forman parte de los esfuerzos de las autoridades haitianas con apoyo internacional para restablecer el orden en un país sumido en una prolongada crisis institucional, económica y social.

El interés de los lectores dominicanos se explica por la cercanía geográfica, las implicaciones migratorias y el impacto que la inestabilidad haitiana tiene en la región del Caribe.

La noticia se mantuvo entre las más compartidas por ofrecer contexto, detalles operativos y una lectura clara del deterioro de la seguridad en Haití.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/14/todo-lo-que-debes-saber-del-nuevo-pasaporte-electronico-dominicano-3e887fad.jpg La imagen del nuevo pasaporte electrónico dominicano cautivó a los lectores. (NEAL CRUZ)

Pasaporte electrónico costará RD$1,050 más, pero tendrá más estándares de seguridad

El anuncio del aumento en el costo del pasaporte electrónico dominicano se colocó entre las noticias más leídas por su impacto directo en los planes de viaje de miles de ciudadanos.

El nuevo documento biométrico tendrá un costo superior al pasaporte anterior de 10 años, lo que representa un incremento de RD$1,050, según informaron las autoridades responsables del sistema de emisión.

El pasaporte electrónico incorpora mayores estándares de seguridad, tecnología antifraude y compatibilidad con sistemas migratorios internacionales, alineándose con exigencias globales.

El interés de los lectores se concentró tanto en el alza del precio como en la comparación con el documento anterior y en los beneficios tecnológicos que justifican el cambio.

La noticia fue ampliamente compartida debido a que afecta a viajeros frecuentes, estudiantes, migrantes y ciudadanos en proceso de renovación de documentos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/16/firman-26-prospectos-dominicanos-bonos-de-siete-digitos-929ee585.jpg Emanuel Luna, jardinero, posa al centro junto a familiares, entrenadores y escuchas de los Cardenales, tras firmar por un bono de US$2.3 millones. (FUENTE EXTERNA)

Bonos millonarios para 26 prospectos dominicanos

La firma de 26 prospectos dominicanos con bonos de siete dígitos en el béisbol de Grandes Ligas se convirtió en una de las noticias deportivas más leídas de la semana, reflejando la pasión nacional por este deporte y el interés que genera cada año la selección de talentos del béisbol convertidos en millonarios tras un primer fichaje en las Grandes Ligas.

Los acuerdos, firmados durante el período internacional de firmas, consolidan a República Dominicana como una de las principales canteras de talento del béisbol profesional a nivel mundial.

Varios de los jóvenes peloteros aseguraron contratos millonarios con organizaciones de las Grandes Ligas, marcando el inicio de carreras que podrían transformar sus vidas y las de sus comunidades.

El interés masivo de los lectores se explica por el componente humano de estas historias, el orgullo nacional y el impacto económico que estos contratos representan.

La información fue ampliamente compartida por resaltar el éxito continuo del sistema de desarrollo de talento dominicano y su proyección internacional.