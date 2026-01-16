En RD 245,396 armas legales en manos de civiles, ¿cuál es el rango de edad que más la usa?
En 2025, las autoridades decomisaron 4,017 armas y 61 fueron entregadas voluntariamente
Las personas de 60 años en adelante es el mayor número de portadores autorizados
Al cierre de 2025, la República Dominicana tenía un registro de 245,396 armas legales en manos de civiles, equivalente a dos armas por cada 100 mil habitantes, tomando como referencia el Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, que arrojó una población de 10.7 millones de personas.
Según datos del Ministerio de Interior y Policía, la cifra representa 2,006 armas adicionales en comparación con 2024, cuando se registraron 243,390, lo que equivale a un crecimiento anual de 0.82 %. En 2023, el registro era de 240,549 armas.
La pistola, con 150,170 unidades, es el tipo de arma más común entre la población con licencia para portarla. Le siguen la escopeta, con 70,481; el revólver, con 23,364; el rifle, con 1,354; el fusil, con 17; y la ametralladora, con 10 unidades.
Mayores de 60 años, el grupo que más la usa
En la clasificación por edad, los adultos de 60 años o más concentran el mayor número de portadores legalmente acreditados, con 110,501; seguidos del grupo de 50 a 59 años, con 68,169. Los menores de 30 años representan la minoría, con 995 portadores registrados.
Asimismo, durante el año pasado, Interior y Policía gestionó 45,656 renovaciones de licencias para civiles y 75 para empresas. Además, se emitieron 140 nuevas licencias a civiles y 949 a empresas. En materia de traspasos, se autorizaron 4,260.
En cuanto a la comercialización, Interior y Policía otorgó 52 licencias a armerías: 25 para la venta de armas, 19 para importación, tres para talleres de reparación y cinco para polígonos de tiro.
Decomiso y entrega voluntaria
En 2025 se decomisaron 4,017 armas, de las cuales 3,945 fueron destruidas por violación a la Ley 631-16, sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. Además, se confiscaron 25,955 municiones, mientras que 61 armas fueron entregadas de manera voluntaria.
Junto a otros servicios, la expedición y renovación de licencias para porte y tenencia de armas de fuego generaron ingresos al Estado por más de RD$472 millones, según registros del Ministerio de Interior y Policía.
Para el 2026, el órgano regulador prevé regularizar unas 42,000 armas y poner en marcha dos campañas de entrega voluntaria.
Los aspirantes a portar un arma de fuego de forma legal en la República Dominicana deben cumplir las exigencias establecidas en el artículo 13 de la Ley 631-16, sobre el Control y Regulación de Armas.
Entre los requisitos figuran: certificado de no antecedentes penales; exámenes de aptitud física y mental, que incluyen pruebas psicológicas, antidopaje y de alcohol; certificación de idoneidad para el manejo de armas emitida por un polígono de tiro autorizado; documentos que acrediten la compra legal del arma; y el pago de los impuestos correspondientes.
En el caso de las empresas, estas deben estar debidamente constituidas y garantizar que socios y empleados estén libres de antecedentes penales. Las entidades especializadas —como polígonos, clubes, talleres o fábricas de armas y centros de recarga de municiones— deben cumplir con las especificaciones técnicas reglamentarias. Los empleados autorizados a portar armas están obligados a presentar pruebas anuales antidopaje y de alcoholismo y a cumplir los requisitos exigidos a las personas físicas, entre otras disposiciones legales.