Migración sanciona a responsables tras fuga de haitianos que se lanzaron de camión en movimiento

La Dirección General de Migración (DGM) informó este sábado que impuso sanciones disciplinarias a los responsables del equipo de interdicción migratoria involucrado en un incidente ocurrido el pasado jueves, cuando dos nacionales haitianos se lanzaron de un camión en movimiento y lograron escapar durante un operativo.

El hecho que fue captado en video y viralizado en redes sociales.

Según explicó la institución, las sanciones fueron dispuestas luego de constatarse que, al momento de la intervención, el camión no estaba siendo custodiado de manera adecuada, lo que facilitó la fuga de los detenidos.

El vehículo utilizado pertenece a la antigua flota de la DGM y no cuenta con todas las medidas de seguridad recomendadas para el traslado de personas detenidas.

La DGM indicó que el caso continúa bajo investigación para determinar con precisión las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades adicionales, en apego a los protocolos internos.

Acciones correctivas

Como parte de las acciones correctivas, la entidad destacó que se encuentra reforzando el entrenamiento del personal, la supervisión del cumplimiento de los procedimientos operativos y la renovación gradual de su flota vehicular, un proceso que se ejecuta de manera paulatina debido al alto costo de estas inversiones.

El director general de Migración, vicealmirante Lee Ballester, explicó mediante un comunicado de prensa que, en abril de 2025, con el respaldo del presidente Luis Abinader, fueron incorporados 50 camiones y ocho autobuses modernos, elevando a 118 las unidades destinadas a las labores de control migratorio.

"La DGM está tomando medidas para corregir estas debilidades mediante el entrenamiento del personal, la supervisión del cumplimiento de los protocolos de actuación y la renovación de la flota vehicular, con el objetivo de garantizar mayor seguridad durante los operativos", expresó Ballester.

Agregó que los nuevos camiones cerrados cuentan con aire acondicionado y condiciones que ofrecen mayor privacidad y seguridad para los migrantes.

La institución señaló que la incorporación de estas unidades ha permitido mejorar la logística de interdicción, el traslado a centros de retención y los procesos de deportación de personas en situación migratoria irregular.

Asimismo, informó que el presupuesto institucional de 2026 contempla nuevas adquisiciones para continuar sustituyendo progresivamente los camiones obsoletos.

Finalmente, la DGM reiteró su compromiso con el fortalecimiento del control migratorio y la seguridad en los operativos, a fin de prevenir situaciones similares en el futuro.