La Armada República Dominicana integra 272 nuevos marineros tras graduación

Un total de 272 grumetes de ambos géneros se graduaron el pasado sábado 17 de enero en una ceremonia celebrada por la Armada de República Dominicana en la Base Naval Las Calderas, tras concluir el programa de instrucción impartido por el Centro de Enseñanza Naval, iniciado en julio del pasado año.

El acto se desarrolló en esta base, considerada la cuna del entrenamiento naval del país, donde los graduandos completaron un proceso de formación académica, técnica y militar orientado al fortalecimiento de las capacidades operativas de la institución y a las exigencias del servicio naval.

La ceremonia fue presidida por el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa, quien tomó el juramento a los 272 nuevos marineros, que pasan de inmediato a integrar las filas activas de la Armada, asumiendo el compromiso de servir a la Patria con honor, disciplina y lealtad.

También participaron la gobernadora provincial de Peravia, Ángela Yadira Báez, y el vicealmirante Juan B. Crisóstomo Martínez, comandante general de la Armada, quien entregó el reconocimiento al graduado destacado de la promoción por su desempeño académico, dedicación, disciplina y vocación de servicio.

El discurso central estuvo a cargo del director del Centro de Enseñanza Naval, capitán de navío José Agustín José Vásquez, quien resaltó la estructura progresiva del programa de formación y subrayó que los 272 graduados asumen su carrera naval sustentada en la disciplina, el deber y el orgullo institucional.

Graduado de Honor

Durante el acto fue reconocido como Graduado de Honor el grumete Brayni Rodríguez Rodríguez, por su sobresaliente desempeño académico y conducta ejemplar.

Los nuevos marineros serán integrados a los distintos servicios institucionales de acuerdo con sus especialidades, entre ellas contramaestre, infantería de marina, mecánica diésel, electricidad, radioperador en comunicaciones navales, informática, oficinista, enfermería, cocina y chofer.

La actividad contó con la presencia de autoridades civiles y militares, así como de familiares y allegados de los graduandos, quienes participaron además en el acto religioso de bendición e invocación a Dios, expresando su orgullo por este paso en la vida profesional de los nuevos miembros de la Armada de República Dominicana.

