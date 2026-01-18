Plaza de Toros y Multiuso de El Seibo: un sueño histórico hecho realidad

La plaza cultural El Seibo honra a Eduardo Lima y preserva tradiciones locales. ( DIARIO LIBRE/ANDREINA CHALAS JIMÉNEZ )

La Plaza Cultural y Multiuso de El Seibo dejó de ser un anhelo para convertirse en una realidad histórica.

Durante años, esta obra fue esperada por generaciones de seibanos, quienes hoy ven materializado un espacio destinado al desarrollo cultural, turístico y social de la provincia. La infraestructura fue inaugurada por el Gobierno dominicano con una inversión de 430 millones de pesos, marcando un hito en la historia reciente de El Seibo.

La obra fue ejecutada por el Ministerio de Turismo, bajo la dirección de David Collado, quien apostó a que esta plaza se convierta en un motor de impulso cultural e histórico para la ciudad, fortaleciendo sus tradiciones y dinamizando la economía local.

Una tradición que se preserva

Las corridas de toros en El Seibo forman parte de una tradición centenaria y única en el país y el Caribe. A diferencia de otras prácticas, en estas corridas no se maltrata al toro. El animal no es herido ni sacrificado; cuando se cansa, es retirado inmediatamente del redondel. Esta costumbre ha sido preservada como una expresión cultural.

Durante décadas, estas corridas se realizaban en redondeles improvisados, sin protección alguna, lo que ponía en riesgo tanto a los toreros como al público. Con la construcción de esta nueva plaza, los toreros cuentan ahora con mayor seguridad, ya que el recinto fue diseñado específicamente para garantizar condiciones adecuadas durante cada actividad.

Detalles confirmados de la infraestructura

En la mayoría de los casos, los toros utilizados en estas corridas son prestados por la empresa Central Romana, entidad que históricamente ha estado vinculada al desarrollo económico y social de la región.

La Plaza Cultural y Multiuso no estará destinada únicamente a las corridas de toros. El recinto fue concebido para albergar conciertos, actividades culturales, eventos ganaderos y encuentros comunitarios, convirtiéndose en un punto de encuentro para la vida social de la provincia.

Cuenta con una capacidad para 2,500 personas, estacionamientos para autobuses y vehículos, y un área infantil de 2,567 metros cuadrados. Además, dispone de seis módulos de venta, seis restaurantes, establos para los toros durante las celebraciones, camerinos, boletería, tiendas de regalos, sala de espera y un parque infantil, entre otras facilidades.

Un proyecto que superó obstáculos

El inicio de esta obra se remonta al año 2019, cuando se dio el primer picazo durante la gestión del entonces presidente Danilo Medina, junto con el ministro de Agricultura y autoridades provinciales.

El proyecto tuvo un costo inicial superior a los 87 millones de pesos, pero fue paralizado en varias ocasiones debido a desacuerdos entre autoridades y a la falta de presupuesto.

Años después, la obra fue retomada y finalmente concluida, convirtiéndose en uno de los proyectos más emblemáticos de El Seibo.

El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso que la plaza llevara el nombre de Eduardo Lima, como reconocimiento a su legado y a sus aportes al desarrollo de la región.

Eduardo Lima fue un destacado profesional y ejecutivo, con una amplia trayectoria en el sector empresarial dominicano. Durante décadas estuvo vinculado a la Central Romana, donde ocupó importantes posiciones y contribuyó al crecimiento económico y social del este del país.

Su vida profesional estuvo marcada por el compromiso con el desarrollo, la institucionalidad y el apoyo a iniciativas culturales y comunitarias.

Agradecimiento de autoridades y ciudadanos

Las autoridades de la provincia expresaron su agradecimiento por la culminación de esta obra. El senador Santiago Zorrilla destacó que El Seibo ha sido históricamente una provincia que ha aportado mucho a la República Dominicana y que esta plaza era un sueño largamente esperado.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Ramón Guzmán Peralta, oriundo de El Seibo, recordó que desde la fundación de la provincia, en 1502, las corridas de toros se realizaban de manera artesanal y sin medidas de seguridad, situación que hoy cambia con la inauguración de esta moderna infraestructura.

La construcción de la plaza ha generado un profundo regocijo entre los ciudadanos, quienes aseguran que este espacio traerá un importante dinamismo económico a la ciudad. Para muchos, representa una obra histórica que fortalecerá la identidad cultural de El Seibo.

El ciudadano Ángel de los Santos expresó que se trata de una obra única en el país y una gran bendición para la provincia. "Teníamos tantos años soñando con esto y hoy ya lo hemos cumplido", manifestó.

Con la inauguración de la Plaza Cultural y Multiuso Eduardo Lima, El Seibo no solo gana una infraestructura moderna, sino también un espacio que preserva su identidad, honra su historia y proyecta su cultura hacia el futuro.

Esta obra simboliza la unión entre tradición y desarrollo, y se levanta como testimonio de un pueblo que esperó por años, pero que hoy celebra con orgullo la materialización de uno de sus más grandes sueños colectivos.