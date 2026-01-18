Familia Espaillat ha resarcido al 70 % de las víctimas y apoya a huérfanos tras colapso del Jet Set

Antonio Espaillat, uno de los representantes de la familia. ( FUENTE EXTERNA )

La familia Espaillat informó que, aun sin existir una sentencia firme, ha resarcido hasta la fecha al 70 % de las víctimas afectadas por el colapso ocurrido en la discoteca Jet Set y mantiene acciones concretas de protección y acompañamiento a niños y niñas que quedaron en condición de orfandad, a través de la Fundación Raíces de Esperanza.

Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, portavoces de la familia, reiteraron que desde el primer momento han actuado con responsabilidad, respeto y solidaridad, colocando en el centro el dolor humano de las familias impactadas por esta tragedia.

“La dimensión de lo ocurrido nos ha marcado de manera profunda. Nada devuelve lo perdido, pero hemos procurado acompañar, apoyar y responder con hechos, más allá de cualquier consideración procesal”, expresaron en un comunicado.

La familia Espaillat recordó que, a la fecha, no existe una sentencia firme ni un peritaje técnico validado por un tribunal competente que determine de manera definitiva las causas del colapso o establezca responsabilidades penales individuales.

Indicaron además que un informe técnico citado por el Ministerio Público reconoce que el evento ocurrió de forma súbita e instantánea, aspecto que continúa bajo análisis judicial.

Solicitud de peritaje técnico

Precisaron que desde la fase inicial del proceso solicitaron la realización de peritajes técnicos, cuya valoración contradictoria será conocida en sede judicial el próximo 30 de enero, conforme al debido proceso.

Antonio y Maribel Espaillat subrayaron que la búsqueda de la verdad debe darse exclusivamente en el marco institucional, mediante pruebas objetivas, debates técnicos y decisiones judiciales, y no a través de presiones mediáticas o juicios paralelos.

Finalmente, reafirmaron su respeto a la memoria de las víctimas, su solidaridad permanente con los afectados y su compromiso de colaborar de manera transparente con la justicia, confiando en que los hechos serán esclarecidos con el rigor que un caso de esta naturaleza exige.