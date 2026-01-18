Fuerza Magisterial realiza asamblea nacional en la sede de la ADP

La Corriente Fuerza Magisterial realizó el pasado sábado una asamblea nacional, en la que participaron 157 de 174 coordinadores, equivalentes a más del 90 %, provenientes de unas 25 provincias del país.

La asamblea se hizo en el salón de eventos de la sede de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) con la finalidad de aprobar los estatutos que regirán la vida orgánica de esa estructura gremial de la Fuerza del Pueblo.

"La amplia asistencia de coordinadores magisteriales provenientes" de las diferentes provincias del país "evidenció el alto nivel de organización y movilización de la Fuerza Magisterial", según se informa en una comunicación de prensa.

Entre los coordinadores que asistieron a la asamblea de aprobación de los estatutos se destacaron importantes dirigentes de la Fuerza del Pueblo, entre ellos cuatro regidores, más de 20 miembros de la Dirección Central, así como varios presidentes municipales y de distritos municipales.

La asamblea fue coordinada por los presidentes de la ADP en las seccionales de El Llano, Elías Piña, Daniel Ospino Valdez, y Hato Mayor, Darling Peguero, ambos con cuatro períodos de tres años al frente del sindicato de los maestros.

Además de los veteranos gremialistas, la comisión estuvo integrada por el secretario de Organización de la Fuerza Magisterial y de la Secretaría de educación, los vicesecretarios y miembros de la Dirección Central, Norman Paredes y Fausto Estévez, respectivamente, quienes se turnaron la lectura de los estatutos.

Cada artículo fue sometido a la consideración de la asamblea de manera individual, recibiendo aprobación unánime en un 95 % y mayoritaria en el resto.

Con la aprobación de estos estatutos, que constan de 50 artículos más tres transitorios, los maestros organizados bajo la línea de pensamiento de la Fuerza del Pueblo dan un paso importante en su consolidación institucional, al concluir el congreso interno de la FP y dar paso a la continuidad del trabajo orgánico territorial.

Comisión electoral

Uno de los aspectos más relevantes fue el artículo transitorio que establece la escogencia de una Comisión Electoral, responsable de presentar un reglamento electoral y un cronograma que permita a los maestros elegir democráticamente su dirección.

Tras la aprobación de los estatutos, los asambleístas realizaron diversas propuestas para integrar dicha comisión, quedando conformada de manera colegiada por los maestros Faustino Cedeño, coordinador provincial de la Fuerza Magisterial en La Altagracia, y Raúl Alandre Pula, presidente de la ADP en Ramón Santana.

También Romaira Florián, coordinadora de la Fuerza del Pueblo en la provincia Bahoruco; Alfredo Lizardo, coordinador de la Fuerza Magisterial en La Ciénaga; y Gisela Montero, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo.