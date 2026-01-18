Primera Dama, MICM y Gildan llevan inversión social al municipio de Guerra

La inversión social en Guerra incluye Parques Recreativos De la Industria a la Comunidad, beneficiando a la comunidad. ( FUENTE EXTERNA )

La primera dama, Raquel Arbaje; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Yayo Sanz Lovatón, y Arquímedes George, vicepresidente y gerente país de Gildan República Dominicana, entregaron un parque infantil nuevo y un campo de béisbol remozado en la comunidad de Bella Vista, municipio San Antonio de Guerra, en la provincia Santo Domingo.

La empresa Gildan invirtió RD$4.2 millones de pesos para realizar ambas obras, las cuales ofrecen un espacio seguro y recreativo a las familias de esta localidad.

Esta es la intervención número veintiuno derivada de la iniciativa "Parques Recreativos de la Industria a la Comunidad", liderada por la primera dama. Hasta la fecha, el programa ha sumado una contribución total aproximada de RD$207.2 millones, distribuidos en el Distrito Nacional y once provincias del país.

La primera dama destacó el impacto de este programa, que promueve la responsabilidad social de las empresas con el entorno donde operan. También manifestó que celebra con mucha alegría inagurar el primer parque del año, que se convierte en el parque número 21 que ayudará a que los niños y niñas puedan desarrollarse y distraerse en un ambiente adecuado.

Impacto y compromiso social de Gildan en la comunidad

Agradeció el esfuerzo del sector público y privado que han hecho posible dicho parque.

El ministro Sanz Lovatón valoró el impulso de la primera dama a la iniciativa. Al mismo tiempo, resaltó el rol del MICM para materializar este tipo de inversiones, como canalizador entre el sector privado y las comunidades.

Se trata de una visión de futuro que devuelve a la gente lugares para compartir, cuidarse y vivir mejor. "Queremos industrias fuertes en comunidades fuertes. Queremos espacios donde los niños jueguen y sueñen. Queremos un país donde el progreso se vea y se sienta", enfatizó el titular del MICM, a la vez que exhortó a otras empresas a sumarse al programa.

Por otro lado, el señor George, expresó que el parque representa un valor incalculable en bienestar, en desarrollo comunitario y como parte de su compromiso social.