La Sociedad Dominicana de Neumología inicia nueva gestión

La nueva directiva de la Sociedad Dominicana de Neumología se compromete a fortalecer la salud respiratoria ( FUENTE EXTERNA )

La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax realizó ayer el sábado su acto solemne de traspaso de mando, mediante el cual quedó formalmente juramentada la nueva directiva que dirigirá la entidad durante el período 2026–2028, presidida por la doctora Maribel Jorge García.

Durante la ceremonia, la doctora Jorge García asumió la presidencia de la sociedad, encabezando un equipo directivo integrado por el doctor Miguel Ángel Valdez como vicepresidente; el doctor Rafael Garrido, en funciones de tesorero; y la doctora Marika Pérez, como secretaria.

La directiva se completa con los vocales doctor Joel Castillo, doctora María Arias y doctor Juan Recio, detalla un comunicado.

La estructura organizativa de la nueva gestión incluye coordinaciones regionales en el Norte, Sur, Este y el Gran Santo Domingo, a cargo de las doctoras Miguelina Jáquez, Ana Carolina Montás, Yaritza Montilla, Fe María Peña, Yaici Terrero y Lissabel Guzmán, así como de los doctores Raymundo Hernández, Ángel Pérez y Johandry Javier.

Asimismo, la directiva contará con un Comité Científico, presidido por la doctora Wendy Morel; un Comité de Cursos y Jornadas, coordinado por las doctoras Fernanda Espeso y Ada de los Santos; y un Comité de Asesores conformado por expresidentes y referentes de la especialidad, entre ellos los doctores Alfredo Matos, Plutarco Arias, Freddy Abad, Benjamín Hernández y Julio Burdiez, así como las doctoras Elizabeth Muñoz.

La doctora Maribel Jorge García, internista y neumóloga, cuenta con una reconocida trayectoria profesional y ha ocupado cargos previos dentro de la sociedad, entre ellos la presidencia de los Neumólogos del Norte y de los Neumólogos Egresados del Hospital Salvador B. Gautier.

Agenda científica

Al asumir la presidencia, la doctora Jorge destacó que su gestión impulsará una agenda científica integral centrada en el abordaje de las principales enfermedades respiratorias, el trabajo conjunto con otras especialidades médicas y el paciente como eje central de todas las acciones.

Asimismo, reafirmó su compromiso de liderar una gestión plural, inclusiva y transparente, orientada al fortalecimiento del rol de la sociedad como referente nacional en el desarrollo académico, ético y científico de la neumología y la cirugía del tórax.

Con este acto de juramentación, la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax inicia una nueva etapa institucional con el objetivo de contribuir al bienestar de la población dominicana y al fortalecimiento de la salud respiratoria.