Decenas de jinetes recorrieron este domingo la Ciudad Colonial como parte de la "Cabalgata por la Patria", realizada por el Instituto Duartiano en honor al 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte.

La marcha, que estuvo acompañada por la banda musical del Ejército de la República Dominicana, partió del Parque Independencia y se dirigió hacia la calle Padre Billini, donde se realizó una parada en el Parque Duarte para depositar una ofrenda floral y entonar los himnos Nacional y a Duarte.

Posteriormente, el recorrido continuó por las calles Isabel la Católica y Las Mercedes, hasta finalizar en su punto de origen. El desfile fue disfrutado por cientos de visitantes, familias y particulares, así como por turistas internacionales que acudieron la tarde del domingo al centro histórico de Santo Domingo.

Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, enfatizó que la soberanía nacional es eterna y que actividades como esta permiten apreciar los frutos de la entrega incondicional del "Prócer de próceres".

Presión por políticas migratorias

Gómez Ramírez manifestó su inconformidad con la presión que, según indicó, ejercen algunos países sobre la República Dominicana por su política migratoria, mientras ignoran la inseguridad, la hambruna y el desorden institucional que atraviesa Haití, situación que, a su entender, representa una amenaza para el país.

Con la "Cabalgata por la Patria", el Instituto Duartiano marca el inicio de las actividades conmemorativas del patricio. Asimismo, resalta el papel que desempeñó el caballo como medio de transporte durante las acciones bélicas que permitieron la independencia dominicana.

Entre los jinetes participantes se encontraban miembros de la Asociación de Caballos de Paso Higüeyano (ACPH) y de la Asociación Dominicana de Caballos de Paso (Adopaso).

