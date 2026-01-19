Abinader expresa pesar por accidente ferroviario en España

El presidente de la República, Luis Abinader, manifestó la noche de este lunes su solidaridad con el pueblo español y aseguró que mantiene en sus pensamientos a las familias afectadas por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, provincia de Córdoba, al sur de España.

El siniestro, registrado la tarde del domingo, ha dejado al menos 40 personas fallecidas y más de 150 heridas, varias de ellas en estado crítico.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario expresó sus condolencias en nombre del pueblo dominicano y acompañó a las víctimas en este momento de dolor.

“Con profundo pesar recibimos la noticia del trágico accidente ferroviario en España. En nombre del pueblo dominicano, expresamos nuestra solidaridad y condolencias al presidente Pedro Sánchez, a Su Majestad el Rey de España y, especialmente, a las familias afectadas. Nuestros pensamientos están con ustedes en este momento tan difícil”, escribió Abinader.

De igual forma, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) había expresado previamente sus condolencias al Gobierno y al pueblo de España.

El siniestro

El accidente ocurrió cuando un tren de la empresa Iryo, de origen italiano, que cubría la ruta Málaga–Madrid con 317 pasajeros a bordo, descarriló varios de sus vagones e invadió la vía contigua, por donde circulaba otro convoy de la compañía Renfe con destino a Huelva, provocando una colisión y el posterior descarrilamiento de ambos trenes.

Según las autoridades españolas, 41 personas permanecen hospitalizadas, incluidas 12 que reciben atenciones en unidades de cuidados intensivos en centros de salud de Andalucía.

Las investigaciones continúan para determinar las causas del accidente, calificado como inusual por las autoridades.

Medios españoles informan que entre las víctimas mortales figura el maquinista de uno de los trenes, mientras no se descarta que la cifra de fallecidos aumente conforme avancen las labores de rescate y acceso a los vagones que cayeron por un talud.