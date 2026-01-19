Haití: entre la indiferencia y la resistencia ante el reloj electoral de 2026

La inseguridad armada en Haití atraviesa todos los ámbitos de la vida cotidiana y tiene consecuencias directas en el acceso a la educación, la salud y los servicios básicos de sus ciudadanos. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Dos fechas clave marcan el calendario político de Haití en 2026. El siete de febrero concluye de manera oficial el mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT). El 30 de agosto, según el Consejo Electoral Provisional, deberían celebrarse las primeras elecciones generales en una década.

Sobre el papel, el país se asoma a una salida institucional muy esperada por su gente y por la comunidad internacional. En la práctica, el escenario es mucho más incierto.

Puerto Príncipe y sus alrededores continúan sumidos en el caos. Desde inicios de 2022, más de 16,000 personas murieron a causa de la violencia de las pandillas, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas.

La inseguridad armada atraviesa todos los ámbitos de la vida cotidiana y tiene consecuencias directas en el acceso a la educación, la salud y los servicios básicos.

Ante esta realidad, buena parte de la población desarrolló una especie de coraza que combina resignación, cansancio y escepticismo frente a cualquier promesa de orden político.

"No hay un camino claro"

Hace mes y medio, la periodista Germina Pierre Louis emigró a Canadá, dejando en Haití a su esposo y a su hija. Desde la distancia, describe a su país como un Estado disfuncional, lejos de la vía democrática prometida tras la caída de los regímenes de los Duvalier.

"No hay una proyección estable sobre lo que sucederá. No podemos predecir, no podemos imaginar. No hay un camino claro" Germina Pierre Louis Periodista haitiana “

Para Pierre Louis, las cifras de muertos no alcanzan a reflejar la dimensión real de la tragedia.

"No son solo números: son el esposo de alguien, la esposa de alguien, una hija, una tía. Cada persona cuenta", explica. Además, lamenta que la repetición de estadísticas anestesie la sensibilidad colectiva frente a cientos de mujeres violadas, familias destrozadas y vidas interrumpidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/19/jovenel-moise-habla-08c57169.jpg Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, Haití ha pasado por una sucesión de gobiernos y figuras de transición. (FUENTE EXTERNA)

Sin resultados

Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021, Haití pasó por una sucesión de gobiernos y figuras de transición como: Ariel Henry, Gary Conille y el actual primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé.

El CPT tenía como misión "restablecer la seguridad en los territorios controlados por bandas armadas, organizar elecciones, convocar un referéndum constitucional y reactivar la economía".

Gran parte de estos objetivos no se concretó.

Las principales plazas electorales del país se encuentran bajo control de pandillas. Barrios de Puerto Príncipe como Cité Soleil, Bel Air, Carrefour-Feuilles y sectores de Delmas son zonas de alto riesgo. En Artibonite, considerado el segundo enclave electoral más importante, la presencia de grupos armados también compromete cualquier proceso participativo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/19/ap21204638215320-5140a9ee.jpg Haitianos durante una manifestación a favor de Jovenel Moïse. (FUENTE EXTERNA)

Aunque existen más de 100 agrupaciones partidarias registradas, solo entre ocho y diez tienen una trayectoria. Tres grandes corrientes dominan la política en las últimas décadas: Fanmi Lavalas, ligado a Jean-Bertrand Aristide; la izquierda agrupada en plataformas como Fusion; y el PHTK, surgido tras el terremoto y asociado al expresidente Michel Martelly.

Bajo asedio

La violencia golpea de manera directa al sistema educativo. Marckendly Saint Juste, activista y presidente de la Asociación de Estudiantes Haitianos en la UASD, explica que numerosas escuelas cerraron en zonas controladas por pandillas. Algunas saqueadas o incendiadas, y miles de estudiantes se desplazaron junto a sus familias.

A esto se suma el éxodo de docentes que huyeron del país por la inseguridad.

En el nivel universitario, varias instituciones operan de manera irregular, trasladando actividades a zonas consideradas menos peligrosas como Pétion-Ville o Haut-Delmas. "Son soluciones limitadas que excluyen a una gran parte de los estudiantes", señala Saint Juste.

La crisis también afecta el acceso a la salud. El Hospital General de Puerto Príncipe es inaccesible. Muchas familias carecen de agua potable y electricidad debido a la presencia de pandillas en zonas estratégicas como la presa de Péligre.

Saint Juste crítica al CPT: "Tuvo 24 meses para restablecer la seguridad y organizar elecciones, pero se limitó a gestionar su poder sin resultados concretos". A su juicio, una transición más realista habría requerido un presidente interino con legitimidad social y un primer ministro capaz de gestionar las instituciones del Estado.

El colapso económico

Jean Willem Lois, economista residente en Delmas, describe una cotidianidad marcada por la prudencia. "La gente sale, camina, trata de vivir", indica. Sin embargo, la mayoría sobrevive gracias a las remesas.

Más de dos millones de personas viven con menos de cinco dólares al día, y el comercio informal domina la economía.

La capital sigue siendo el eje económico del país.

Willem advierte que cuando Puerto Príncipe colapsa, el impacto se siente en todas las provincias. Los precios aumentan cada mes, pese a la relativa estabilidad del dólar a nivel internacional. "Haití depende en más de un 40 % de bienes provenientes de República Dominicana, en gran medida a través del comercio informal", precisa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/19/26092025-mercado-binacional-dominico-haitiano-luduis-tapia6-6ceeb54b.jpg Vendedores en un mercado binacional domínico haitiano. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

País fragmentado

Guytaud Petit Ton, comerciante y diseñador residente en República Dominicana desde hace dos décadas, nació en Artibonite. Hoy no puede regresar a su pueblo, rodeado por bandas armadas.

Hace tres años que no viaja a Haití.

Cuando es posible, envía mercancías por mensajería, con una guagua que viaja desde Elías Piña y atraviesa las regiones de Las Caobas y Mirebalais. "Los bandidos tienen peajes. Si los camiones logran pasar, deben pagar grandes sumas", explica.

No cree en el éxito de la transición ni en la realización de elecciones.

"Para votar hay que pacificar el país. A quienes cumplieron 18 años hay que entregarles la cédula para votar. Hay casi dos millones de desplazados. ¿Cómo hacer campaña en esas condiciones?", se pregunta. Advierte, además, sobre la corrupción y el peso del narcotráfico. "El problema de Haití solo lo pueden resolver los haitianos", afirma.

Comunidad internacional

Para Edwin Paraison, excónsul de Haití en República Dominicana y director de la Fundación Zilé, el anuncio de elecciones en agosto no tuvo gran impacto en la población.

Aunque sí generó movimientos en la clase política, donde algunas figuras buscan reposicionarse. El proceso forma parte de una hoja de ruta impulsada por la Organización de Estados Americanos, que contempla acompañamiento técnico, logístico y financiero.

Sin embargo, Paraison advierte que no existen compromisos firmes de financiamiento. Lo cual es preocupante debido a que la propuesta requiere recursos significativos para seguridad, gobernanza y elecciones. Tampoco hay claridad sobre el despliegue de tropas internacionales ni sobre el financiamiento necesario para su mantenimiento.

"Algunos sectores de la sociedad civil promueven una alternativa: que el poder recaiga temporalmente en la Corte de Casación y que el gabinete esté integrado por figuras técnicas y no por representantes partidarios" Edwin Paraison Excónsul de Haití y director de la Fundación Zilé “

Por igual, el economista Etzer Emile considera que los anuncios de transiciones políticas o planes institucionales en Haití tienen un impacto muy limitado sobre el terreno.

De hecho, Etzer advierte que la población no ha otorgado a nadie un mandato para debatir y negociar en su nombre, por lo que estas diversas iniciativas carecen de legitimidad.

"Hoy en día, a esta población solo le interesa una cosa: poder realizar sus actividades con seguridad y vivir en paz en sus barrios", refiere el experto. "Otra razón del limitado impacto de estas iniciativas es que, lamentablemente, la comunidad internacional suele tener mayor influencia sobre las decisiones políticas que incluso los propios actores políticos".

Resistir para no desaparecer

Otros ciudadanos, como Milo Milfort, fundador del medio Enquête Action, subrayan que, pese a la inseguridad en áreas clave, gran parte del país funciona. Por ejemplo, solo el 27 % de la población tiene acceso a electricidad, lo que impulsa el uso de paneles solares. "Ante cualquier problema, los haitianos buscan alternativas. Resisten", afirma.

Manuel Yves, periodista de Radio Télévision Scoop FM, coincide en que la inseguridad y la inestabilidad política son los principales obstáculos.

Reconoce que existe expectativa en torno a la Fuerza de Eliminación de Pandillas, aunque persiste un profundo escepticismo. "Hay quienes esperan una solución desde fuera y otros más nacionalistas que creen que debe surgir desde adentro", resume.