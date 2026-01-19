En lo que va de año se registraron al menos 150 robos al día

Faride Raful, ministra de Interior y Policía en la rueda de prensa de Seguridad Ciudadana de este lunes 19 de enero de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

En los primeros 19 días del año se registraron en promedio 150 robos cada 24 horas. La información fue ofrecida este lunes por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful , quien informó que en lo que va de año se han reportado 2,857 robos en el país.

Raful explicó que el dato corresponde a las denuncias formalmente registradas en el sistema de la Policía Nacional y representa una disminución de 19.52 % con respecto al mismo período del año pasado.

Según las estadísticas presentadas por la funcionaria tras la reunión de Seguridad Ciudadana celebrada este lunes, en 2024 se contabilizaban 4,352 robos, mientras que en 2025 la cifra ascendía a 3,550.

Pese a la reducción reflejada en los indicadores, la ministra subrayó que cada robo constituye un hecho relevante y reiteró la importancia de que la ciudadanía interponga denuncias, ya que estas permiten a las autoridades ofrecer respuestas más efectivas y focalizar los operativos de prevención y persecución del delito.

"Estamos trabajando directamente con la policía preventiva en las calles, con mayor presencia, con mejor equipamiento, con mayor monitoreo y evaluación", agregó.

Raful sostuvo que el Gobierno mantiene su enfoque en el desmantelamiento de bandas criminales y en la prevención de la delincuencia, mediante el fortalecimiento de la presencia policial y de las labores de inteligencia.

Tasa de homicidios en 7.08

La ministra informó que la tasa acumulada de homicidios en la República Dominicana se sitúa en 7.08 durante los primeros 19 días del año. Esta cifra representa una reducción frente a enero de 2025, cuando a la misma fecha la tasa era de 8.4, y a 2024, cuando alcanzaba 11.48.

De acuerdo con los datos presentados, en lo que va de año se han registrado 55 homicidios, frente a 64 en 2025 y 77 en 2024 para el mismo período.

Raful agregó que la principal causa de los homicidios continúa siendo la conflictividad social, por encima de la delincuencia común. Precisó que este factor representa cerca del 41.8 % de los casos y que se trata de una problemática prevenible.

Descartan tráfico de órganos

Ante recientes declaraciones relacionadas con el tráfico de órganos, la ministra Faride Raful aseguró que en la República Dominicana no se ha constatado la existencia de redes dedicadas a este tipo de delitos.

Explicó que un trasplante implica estrictos protocolos de compatibilidad, conservación del órgano, infraestructura hospitalaria, quirófanos especializados y personal médico altamente calificado, lo que descarta que estas prácticas puedan realizarse de manera improvisada o clandestina.

La funcionaria llamó a evitar la difusión de informaciones sin sustento, al considerar que generar alarmas sin evidencias provoca inquietud innecesaria en la población y afecta la confianza en las instituciones responsables de la prevención y persecución del delito.

