El FBI mantiene apoyo en la investigación de Brianna Genao, pese a retirarse de la búsqueda

Agentes en el perímetro de búsqueda de Brianna Genao en Barrero, Puerto Plata. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, confirmó la información publicada por Diario Libre de que el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) ya no se encuentra en el campo de búsqueda de la niña Brianna Genao Rosario.

A pesar de que no estén participando activamente en las labores de rescate, la funcionaria enfatizó que el organismo internacional continúa colaborando en la investigación en materia de análisis e inteligencia.

"Se buscó en más de 50 kilómetros a la redonda y se siguen investigando otros elementos, donde ellos (el FBI) nos están acompañando", añadió.

Raful explicó que los técnicos extranjeros concluyeron su participación directa en la zona luego de agotar las labores consideradas prioritarias en esa fase del proceso.

"Tanto el DICRIM de la Policía Nacional como el Ministerio Público, el Ministerio de Interior y Policía, y el Ministerio de Defensa, estamos trabajando sin descanso en la colaboración y el seguimiento de esta investigación que esperamos que en los próximos días podamos tener resultados positivos", expresó.

Esperan encontrarla con vida

A casi 20 días de la desaparición de la menor de tres años, ocurrida el 31 de diciembre de 2025 en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata, la ministra Faride Raful aseguró que hacen todos los esfuerzos para dar con el paradero de la niña y encontrarla con vida.

Raful destacó que el retiro del equipo del terreno no implica el cierre de ninguna línea investigativa. Indicó que la colaboración internacional se mantiene y que otras agencias también aportan información de forma recurrente para fortalecer las pesquisas.

Enfatizó que no existe un tiempo límite para una investigación de desaparición ya que los hallazgos deben sustentarse en evidencias sólidas para que puedan ser evaluadas posteriormente por los tribunales.

Marcha

Ayer, familiares y amigos de su entorno paterno realizaron este lunes una marcha pacífica en la comunidad de Barrero, municipio de Navarrete, provincia Santiago, para exigir respuestas de las autoridades y que el caso no quede impune.

Durante la movilización, que inició en Barrero y llegó hasta el parque municipal de Navarrete, los manifestantes recorrieron varias calles del sector portando pancartas y elevando oraciones, mientras reiteraban su llamado a que se esclarezca el caso de la menor.

Leer más Familiares de la niña Brianna Genao marchan en Navarrete a 18 días de la desaparición