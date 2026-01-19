Interpol emite alerta por la desaparición de la niña Brianna Genao en Puerto Plata

La niña Brianna Genao Rosario se encuentra desaparecida desde el 31 de diciembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una alerta amarillapor la desaparición de la niña Brianna Genao, de tres años de edad, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 31 de enero de 2025 en la provincia de Puerto Plata.

La entidad internacional publicó recientemente la alerta, junto a una fotografía de la menor, e instó a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a comunicarse con las autoridades correspondientes.

En su portal web, Interpol indicó que la niña podría haber visitado los Estados Unidos.

FBI concluye su participación en la búsqueda

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) concluyó este lunes su participación en el operativo de búsqueda de Brianna, desaparecida en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

Los agentes del FBI se integraron a las labores la semana pasada, en coordinación con las autoridades dominicanas, y participaron en los operativos junto a unidades caninas especializadas trasladadas al país. Su última intervención se produjo el viernes, cuando la búsqueda fue suspendida debido a condiciones meteorológicas adversas.

Hasta el momento, las autoridades dominicanas no han ofrecido información oficial sobre avances en la investigación ni sobre los aportes específicos realizados por los técnicos del FBI durante su participación.

Este lunes, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, enfatizó que el organismo internacional continúa colaborando en la investigación en materia de análisis e inteligencia.

Marcha pacífica

Ayer, familiares y allegados del entorno paterno de la menor realizaron una marcha pacífica en la comunidad de Barrero, pero del municipio de Navarrete, provincia Santiago, para exigir respuestas de las autoridades y que el caso no quede impune.

La movilización comenzó en Barrero y culminó en el parque municipal de Navarrete. Durante el recorrido, los manifestantes portaron pancartas, elevaron oraciones y reiteraron su llamado a que se esclarezca la desaparición de la niña.