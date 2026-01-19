La ampliación de la carretera Cambita–Los Cacaos alcanza un 40 % de ejecución

cuenta con una inversión programada de 4,100 millones de pesos. ( FUENTE EXTERNA )

Con un progreso estimado en un 40 %, la ampliación de la carretera Cambita Garabitos–Los Cacaos continúa desarrollándose. El proyecto, iniciado a mediados de 2024, cuenta con una inversión programada de 4,100 millones de pesos y está previsto que concluya a finales de 2026.

Un comunicado señala que especialistas en ingeniería que han evaluado los trabajos destacan que la intervención se ejecuta en una zona situada entre 800 y 1,000 metros sobre el nivel del mar, lo que obliga a integrar de manera permanente criterios de topografía, hidrología y geotecnia.

De acuerdo con estas valoraciones, la dificultad de la obra es comparable con la de la carretera Cruce de Ocoa–San José de Ocoa, debido a los trabajos en laderas, la construcción de muros y los cortes en zonas montañosas.

La vía tendrá una extensión de 27 kilómetros, desde Cambita El Pueblecito hasta Los Cacaos, atravesando las comunidades de La Colonia, Manomatuey y El Guineo. El diseño busca ampliar el ancho de la carretera para facilitar el tránsito de camiones y autobuses.

Ejecución

La ejecución del proyecto está a cargo de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), que dividió la obra en cuatro tramos asignados a las empresas Corporación de Asfalto, Malespín Constructora, Ingeniería Estrella y el Consorcio JCPIM.

La supervisión por parte de Egehid ha establecido un sistema de control de calidad para garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos, añade el comunicado.

La nota agrega que las condiciones climáticas favorables registradas en lo que va de enero han reducido las lluvias, mientras que los roces con propietarios de terrenos colindantes a las áreas de trabajo se han disipado, lo que ha permitido disminuir de forma considerable la presencia militar que fue necesaria hacia finales del año pasado.