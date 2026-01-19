Muere Manuel Rivas, exdirector de la Omsa

Manuel Rivas fue condenado en 2024 por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez, ocurrido en 2017. ( FUENTE EXTERNA )

El exdirector de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), Manuel Rivas, falleció este lunes.

La información fue confirmada por Héctor Olivo, vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), organización de la que Rivas fue miembro.

Un comunicado del partido morado señala que Rivas falleció en su casa al regresar de su chequeo médico, en donde era tratado de cáncer, enfermedad para cual tenía un riguroso tratamiento.

"Pasamos por la pena de informar de la partida del compañero Manuel Rivas, miembro del Comité Central del municipio Santo Domingo Oeste", se expresa en un despacho interno del PLD tramitado a las estructuras orgánicas.

"Sus familiares y la dirigencia del PLD en el municipio Santo Domingo Oeste hacen las diligencias de lugar para su velatorio y la organización de su sepelio", indica una nota del partido.

Absolución de Manuel Rivas

Manuel Rivas fue condenado en 2024 por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez, ocurrido en 2017.

En el caso también fueron señalados Argenis Contreras, su asistente personal, y José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande, empleado de la institución, quien guarda prisión.

Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia dispuso su descargo de toda responsabilidad penal.

En ese mismo orden, el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional emitió la sentencia número 249-04-2022-SSEN-00158, mediante la cual absolvió a Rivas, al determinar la inexistencia de los hechos de corrupción que le eran imputados y establecer que los mismos no constituían ilícitos penales.