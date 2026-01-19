Los técnicos del FBI concluyen su participación en la búsqueda de Brianna Genao en Imbert

Los técnicos del FBI concluyen su participación en el operativo de búsqueda de Brianna Genao en Imbert. ( ANEUDY TAVÁREZ )

Los técnicos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) concluyeron su participación en el operativo de búsqueda de la niña Brianna Genao Rosario, de tres años de edad, desaparecida desde el pasado 31 de diciembre de 2025 en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

La información la ofreció a Diario Libre una fuente ligada a la investigación, quien explicó que en las próximas horas los miembros del organismo estadounidenses ofrecerán un informe.

Los miembros del FBI se integraron a las labores la semana pasada, en coordinación con las autoridades dominicanas, y participaron en la búsqueda junto a caninos especializados que fueron traídos al país.

Su última intervención en el operativo se produjo el viernes, cuando las labores tuvieron que ser interrumpidas debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Hasta el momento, las autoridades dominicanas no han ofrecido información oficial sobre avances en la investigación ni sobre los aportes específicos realizados por los técnicos del FBI durante su participación en el proceso.

La participación del equipo extranjero ha generado expectativa en la población, quienes mantenían la esperanza de que el apoyo internacional pudiera aportar nuevas pistas que conduzcan a dar con el paradero de la menor.

Además del retiro de los técnicos del FBI, en el lugar se observa una reducida presencia de miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD), agentes de la Policía Nacional y socorristas.

Este lunes, en el entorno de la vivienda donde habría desaparecido la niña, se constató una reducida presencia de agentes policiales custodiando el perímetro.

Desde el 31 de diciembre de 2025, cuando Brianna Genao Rosario fue vista por última vez, se mantiene activa la búsqueda de la menor de edad.

La manifestación del domingo

Durante la movilización, que inició en Barrero y llegó hasta el parque municipal de Navarrete, los manifestantes recorrieron varias calles del sector portando pancartas y elevando oraciones, mientras reiteraban su llamado a que se esclarezca el paradero de la menor, desaparecida desde el pasado 31 de diciembre.

El padre biológico de la niña, Carlos Manuel Genao, expresó el impacto emocional que vive su familia ante la falta de información concreta sobre el caso.