Más de 1,000 mujeres ingresan como aspirantes a Escuela de Entrenamiento Policial

Un total de 1,100 mujeres aspirantes a policías ingresaron este martes a la Escuela de Entrenamiento Policial Mayor General Eulogio Benito Monción Leonardo, como parte de la promoción XLIX "María Concepción Bona y Hernández" del Técnico Superior en Operaciones Policiales.

La ceremonia de incorporación fue presidida por el general Esteban Figuereo García, director Central de Recursos Humanos, en representación del mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director general de la Policía Nacional, indica una nota de prensa.

El acto contó con la presencia del comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, general Ernesto García Hernández; la coronel Aida Valdez, rectora interina del Instituto Policial de Educación Superior (IPES); la coronel Alexandra Familia Acevedo, directora de la Escuela de Entrenamiento Policial; y la educadora Mu-Kien Adriana Sang Ben, presidenta de la Junta Directiva de la Unidad de Modernización Educativa.

Familiares de las nuevas cadetes también estuvieron presentes, acompañándolas en este momento de inicio de su formación policial.

Inclusión femenina

Durante su intervención, el general Figuereo García destacó el compromiso de la institución con la inclusión femenina, al señalar que la Policía Nacional recibe a estas jóvenes "con los brazos abiertos, al asumir la vocación de proteger y servir a la seguridad ciudadana", resaltando que actualmente el 35 % del personal policial está conformado por mujeres.

Asimismo, enfatizó la importancia de actuar con responsabilidad, apego a la Constitución, a la Ley Orgánica 590-16 y a los códigos de ética institucionales que rigen el ejercicio policial.

De su lado, el comisionado García Hernández valoró el proceso de selección al que fueron sometidas las aspirantes y destacó los avances alcanzados en el marco de la reforma policial impulsada por el presidente Luis Abinader, quien estableció como meta la incorporación de 20,000 nuevos agentes, objetivo que —según indicó— ya se ha cumplido en un 57 %.

En tanto, la educadora Mu-Kien Adriana Sang Ben resaltó los avances de la reforma educativa policial desarrollada en los últimos cinco años, afirmando que "se ha consolidado un currículo de formación integral, donde el compromiso es clave para obtener resultados positivos".

Te puede interesar La Policía Nacional recibe a 984 nuevas aspirantes en un hito para la equidad de género