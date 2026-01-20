Un ciudadano canadiense es detenido por transporte de haitianos indocumentados en Santiago

Siete haitianos indocumentados fueron encontrados en el vehículo de un ciudadano canadiense detenido en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Un ciudadano de nacionalidad canadiense fue detenido cuando transportaba extranjeros en condición migratoria irregular durante una intervención realizada por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), en el Destacamento El Rubio, provincia Santiago.

La detención se produjo cuando fue interceptada una yipeta marca Changan, blanca, placa G756017, conducida por Creamer Troy James, de nacionalidad canadiense.

Durante la inspección del vehículo, los militares encontraron en su interior a siete nacionales haitianos con estatus migratorio irregular, entre ellos cinco hombres, una mujer y un menor de edad.

Detalles de la intervención

Asimismo, durante el procedimiento fueron ocupados ocho teléfonos celulares, cinco pasaportes de la República de Haití, una computadora portátil (laptop) y una tableta, los cuales quedaron bajo custodia de las autoridades actuantes.

El conductor, los extranjeros indocumentados y las evidencias ocupadas se encuentran en el Destacamento Militar El Rubio, desde donde serán puestos a disposición del Ministerio Público.

Informe

Las autoridades dominicanas deportaron en 2025 un total de 379,553 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular, un 37.4 % más que las 276,215 expulsiones de nacionales del país vecino registradas en el 2024, según informó la Dirección General de Migración (DGM).

El pasado año se realizaron en la República Dominicana más de 6,500 operativos de interdicción migratoria llevados a cabo por la DGM en coordinación con las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado, indicó Migración en un comunicado.