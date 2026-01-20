Establecen polígono peatonal y rutas alternas en Higüey previo al feriado de La Altagracia
La medida busca proteger a los feligreses y asegurar un tránsito ordenado durante la festividad
La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), en conjunto con otras instituciones, puso en marcha una jornada de seguridad vial y control del tránsito previo a la celebración del Día de la Virgen de la Altagracia, donde establecieron un polígono peatonal y rutas alternas en el entorno de la Basílica de Higüey.
De acuerdo con una nota de prensa de la institución, el polígono peatonal abarca la avenida Libertad y varias calles del casco urbano del municipio Higüey, entre ellas General Santana, Bienvenido Creales, La Altagracia, Beller, Agustín Guerrero y la calle Santiago.
- La medida forma parte del operativo "Altagraciano Conciencia por la Vida" coordinado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que busca proteger la integridad física de los miles de feligreses que acuden al templo y garantizar un flujo vehicular ordenado durante la jornada religiosa.
El dispositivo incluye la regulación del tránsito en vías estratégicas, el reforzamiento en las carreteras, la orientación a conductores y peatones, así como la presencia permanente de agentes de la Digesett para agilizar la circulación y prevenir accidentes de tránsito, en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Policía Nacional, la Gobernación Provincial y otros organismos de seguridad y socorro.
Desde tempranas horas de la mañana se observan largas filas de fieles que esperan para subir hasta el altar donde reposa el cuadro de la Virgen María.
Muchos de ellos han pasado la noche en los alrededores del templo, durmiendo en casas de campaña, sobre el suelo o en colchones inflables, como muestra de sacrificio y cumplimiento de promesas.
Llamado a la ciudadanía
La Digesett exhortó a la ciudadanía a respetar las señales de tránsito, acatar las indicaciones de los agentes desplegados y planificar sus desplazamientos con antelación, utilizando las rutas alternas recomendadas para evitar congestionamientos y contribuir a una movilidad más segura.