Operativo Altagraciano 2026
Establecen polígono peatonal y rutas alternas en Higüey previo al feriado de La Altagracia

La medida busca proteger a los feligreses y asegurar un tránsito ordenado durante la festividad

    Expandir imagen
    Vista aérea de la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey. (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), en conjunto con otras instituciones, puso en marcha una jornada de seguridad vial y control del tránsito previo a la celebración del Día de la Virgen de la Altagracia, donde establecieron un polígono peatonal y rutas alternas en el entorno de la Basílica de Higüey.

    De acuerdo con una nota de prensa de la institución, el polígono peatonal abarca la avenida Libertad y varias calles del casco urbano del municipio Higüey, entre ellas General Santana, Bienvenido Creales, La Altagracia, Beller, Agustín Guerrero y la calle Santiago. 

    • La medida forma parte del operativo "Altagraciano Conciencia por la Vida" coordinado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que busca proteger la integridad física de los miles de feligreses que acuden al templo y garantizar un flujo vehicular ordenado durante la jornada religiosa. 
    Expandir imagen
    Infografía
    Polígono peatonal establecido en varias calles de Higüey para garantizar la seguridad y el orden del tránsito durante la festividad de la Virgen de la Altagracia. (FUENTE EXTERNA)

    El dispositivo incluye la regulación del tránsito en vías estratégicas, el reforzamiento en las carreteras, la orientación a conductores y peatones, así como la presencia permanente de agentes de la Digesett para agilizar la circulación y prevenir accidentes de tránsito, en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Policía Nacional, la Gobernación Provincial y otros organismos de seguridad y socorro.

    Expandir imagen
    Infografía
    Carpa de la Defensa Civil instalada en las inmediaciones de la Basílica de Higüey para brindar asistencia y orientación a los peregrinos. (DIARIO LIBRE/ PATRICIA HEREDIA)

    Desde tempranas horas de la mañana se observan largas filas de fieles que esperan para subir hasta el altar donde reposa el cuadro de la Virgen María.

    Muchos de ellos han pasado la noche en los alrededores del templo, durmiendo en casas de campaña, sobre el suelo o en colchones inflables, como muestra de sacrificio y cumplimiento de promesas.

    Llamado a la ciudadanía

    La Digesett exhortó a la ciudadanía a respetar las señales de tránsito, acatar las indicaciones de los agentes desplegados y planificar sus desplazamientos con antelación, utilizando las rutas alternas recomendadas para evitar congestionamientos y contribuir a una movilidad más segura.

