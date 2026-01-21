Canadiense detenido por transportar haitianos ilegales en Santiago ya había cometido el mismo delito

Siete haitianos indocumentados fueron encontrados en el vehículo de un ciudadano canadiense detenido en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Un ciudadano de nacionalidad canadiense fue detenido ayer martes por miembros del Ejército de la República Dominicana mientras transportaba extranjeros en condición migratoria irregular, durante una intervención realizada en el puesto militar El Rubio, en la provincia de Santiago.

No es la primera vez que esta persona es detenida por esta acción, ya que había sido arrestada por el mismo motivo en noviembre de 2025, informaron las autoridades.

En esta ocasión, la detención se produjo cuando fue interceptada una jeepeta marca Changan, color blanco, conducida por Creamer Troy James, de nacionalidad canadiense, portador del pasaporte No. HP505629, quien, de acuerdo con los registros existentes, es reincidente en este tipo de actividad ilegal.

Durante la inspección del vehículo, los soldados encontraron a siete nacionales haitianos, entre ellos cinco hombres, una mujer y un menor de edad, quienes no portaban documentación legal para permanecer en el país.

Asimismo, durante el procedimiento fueron ocupados ocho teléfonos celulares, cinco pasaportes de la República de Haití, una computadora portátil (laptop) y una tableta, los cuales quedaron bajo custodia de las autoridades actuantes.

Reincidente

El historial del detenido indica que ya había sido arrestado el 15 de noviembre de 2025, luego de una persecución en la provincia Dajabón, cuando conducía una yipeta Ford Explorer XLT 4x4, color gris, placa G580434, y fue interceptado en la calle principal del distrito municipal El Pino.

En esa ocasión, el ciudadano canadiense transportaba a ocho ciudadanos haitianos, dos hombres y seis mujeres, todos en condición migratoria irregular.

El extranjero será presentado nuevamente ante el Ministerio Público para los procedimientos correspondientes conforme a las leyes vigentes, mientras que los indocumentados serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para el proceso de repatriación.

