Director de Migración supervisa operativos y controles en Hermanas Mirabal y Santiago

El director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, supervisó este miércoles los operativos de interdicción migratoria en la región del Cibao, desarrollados para fortalecer la coordinación interinstitucional en el control de la inmigración irregular.

En Hermanas Mirabal, Lee Ballester sostuvo reuniones con autoridades civiles y judiciales, y concluyó en el Centro de Procesamiento Migratorio de Santiago de los Caballeros, donde evaluó el funcionamiento de los controles y los protocolos aplicados por la Dirección General de Migración (DGM).

En tanto que, en Salcedo, el funcionario se reunió en la Gobernación Provincial con la gobernadora Lisette Nicasio y la procuradora fiscal Zoila Rodríguez, con quienes abordó estrategias conjuntas para el control migratorio, resaltando la importancia de la interoperabilidad entre las distintas instituciones del Estado.

En Santiago, el director de Migración sostuvo encuentros con el general Juan Bautista Jiménez Reynoso, director regional Cibao Central de la Policía Nacional, quien reiteró el respaldo de la institución a las acciones de la DGM, así como con la gobernadora Rosa Santos, quien valoró los esfuerzos que se ejecutan en la demarcación.

Lee Ballester informó que los operativos se extenderán a toda la provincia Hermanas Mirabal, incluyendo Salcedo, Villa Tapia, Tenares y Jamao al Norte, así como a otras comunidades donde los informes de inteligencia identifiquen asentamientos de extranjeros en condición migratoria irregular.

Aseguró que las acciones se realizan con respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales.

Indicó que la DGM ha reforzado su presencia en el territorio nacional con el despliegue de nuevos agentes de interdicción. Solo en la última semana, más de 9,400 inmigrantes fueron procesados y más de 9,100 personas deportadas a través de los distintos puntos de control migratorio del país.

Explicó que se desarrolla una auditoría de los procesos de interdicción, del protocolo hospitalario y del funcionamiento de los centros de procesamiento, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos.

Asimismo, se inspeccionan las áreas de estancia para menores de edad, en coordinación con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y Unicef.

Cumplir la ley de migración

Finalmente, el director de Migración exhortó a empresarios y dueños de negocios a cumplir con la Ley General de Migración 285-04, especialmente en lo relativo a la contratación de mano de obra extranjera, advirtiendo que no se permitirá la empleomanía de personas en condición migratoria irregular.