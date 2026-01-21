Episcopado Dominicano llama a renovar el compromiso bautismal desde una Iglesia de escucha y misión

Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, presenta la Carta Pastoral 2026 durante la celebración de la Virgen de la Altagracia en Santiago. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ )

La renovación del compromiso bautismal desde una perspectiva sinodal, centrada en la escucha, el discernimiento y la corresponsabilidad de todos los bautizados, fue el eje central del mensaje de la Carta Pastoral 2026 de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), presentado por su presidente, monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, durante la celebración eucarística por el Día de la Virgen de la Altagracia.

Ante cientos de fieles congregados en la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia, el arzobispo metropolitano de la provincia Santiago, explicó que el bautismo no es un rito del pasado ni una simple costumbre social, sino el fundamento de la identidad cristiana, que hace al creyente hijo de Dios, hermano de Jesucristo y miembro activo de la gran familia de la Iglesia.

"El bautismo nos invita a una profunda renovación y a un compromiso real de vida. Por él somos incorporados a Cristo y llamados a asumir nuestra responsabilidad como Iglesia", expresó el prelado, al referirse al documento pastoral fechado el 21 de enero de 2026.

Monseñor Rodríguez subrayó que la carta pastoral propone vivir la fe desde la sinodalidad, entendida como un modo de caminar juntos, donde prevalezcan la escucha mutua, el diálogo y el discernimiento antes de tomar decisiones, tanto en la vida eclesial como en la convivencia social.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/21/whatsapp-image-2026-01-21-at-101410-am-2-3e22ae45.jpeg Feligreses oran frente a la imagen de la Virgen de la Altagracia durante la celebración en Santiago. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/21/whatsapp-image-2026-01-21-at-101408-am-2029e894.jpeg Feligreses participan en la misa en honor a la Virgen de la Altagracia en la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia, en Santiago. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ) ‹ >

Indicó que este enfoque debe reflejarse en la vida cotidiana de los cristianos, en la familia, el trabajo y la sociedad.

Dignidad Humana, Corrupción, Violencia e Inseguridad Ciudadana

Al desarrollar el contenido del documento, señaló que la renovación bautismal implica una actitud activa frente a las realidades que afectan la dignidad humana, como la corrupción, la violencia, la inseguridad ciudadana y la negación de derechos fundamentales, entre ellos la salud, la educación y la vivienda. Afirmó que estas situaciones no pueden dejar indiferente a la comunidad cristiana.

"No podemos vivir una fe cómoda, silenciosa o indiferente. El bautismo nos llama a ser luz en medio de la oscuridad y a comprometernos con la transformación de la sociedad", sostuvo.

El presidente del Episcopado Dominicano también destacó el llamado de la carta pastoral a un uso responsable de los medios de comunicación y las redes sociales, exhortando a evitar la difusión del odio, la calumnia, los chismes y la desinformación, y a promover la verdad, la justicia y el respeto a la dignidad humana.

Asimismo, recordó que el documento episcopal insiste en el cuidado de la creación, la cual no puede ser considerada una propiedad privada ni objeto de explotación indiscriminada, sino un don de Dios confiado al ser humano.

En ese sentido, mencionó la contaminación ambiental, la acumulación de basura y el deterioro del entorno como signos de una relación que debe ser sanada.

En el contexto de la celebración mariana, monseñor Rodríguez presentó a la Virgen de la Altagracia como modelo de la vivencia bautismal, destacando su actitud de escucha de la Palabra, disponibilidad total a la voluntad de Dios y servicio generoso al prójimo.

Indicó que, como María, la Iglesia está llamada a acercarse a las personas, acompañar, sanar heridas y convertirse en casa de misericordia.

Finalmente, exhortó a los fieles a renovar su compromiso bautismal y a vivir como una Iglesia viva y misionera, fiel al Evangelio y atenta a los signos de los tiempos, confiando la vida del pueblo dominicano a la intercesión de Nuestra Señora de la Altagracia.

En la actividad religiosa estuvieron presentes algunas de las autoridades de gobierno de la provincia, entre estás la gobernadora provincial Rosa Santos, y la vicealcaldesa Mariana Moreno.