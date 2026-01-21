Fallece Juan Manuel Guerrero, destacado abogado y catedrático de la Pucmm

El abogado y catedrático Juan Manuel Guerrero falleció este miércoles 21 de enero. ( FUENTE EXTERNA )

Falleció este miércoles el abogado y catedrático de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), Juan Manuel Guerrero. El deceso se debió a un infarto.

Guerrero se desempeñó durante años como docente en la Escuela de Derecho de la Pucmm. En julio del pasado año, la universidad le rindió un reconocimiento a su destacada trayectoria como profesor, en un emotivo acto que incluyó un conversatorio con exalumnos que resaltaron sus valiosos aportes desde las aulas.

En ese encuentro participaron los abogados Olivo Rodríguez, Manuel Fermín Cabral y Martín Bretón, con la moderación de la abogada Carmen Luisa Martínez.

Los panelistas coincidieron en destacar la influencia decisiva del profesor Guerrero en sus vidas personales y profesionales, así como las enseñanzas éticas y jurídicas que marcaron su formación.

Reacciones

La noticia de su fallecimiento ha generado numerosas reacciones de pesar en la comunidad jurídica, académica e institucional del país.

El jurista y exembajador de la República Dominicana en los Estados Unidos, Flavio Darío Espinal, expresó en la red social X su tristeza por la partida de quien definió como "uno de los juristas más brillantes del país, profesor consagrado y líder en la comunidad académica", agradeciendo su sabiduría, su trato afable y su calidad humana.

De igual modo, el abogado constitucionalista Nassef Perdomo lamentó la pérdida de "una de las mentes más brillantes del Derecho", al tiempo que lo describió como un profesional íntegro, un amigo solidario y un hombre bueno.

El juez Julio Araujo recordó a Guerrero como un "ser humano excepcional" y "brillante docente de generaciones", destacando su talento en el ejercicio del Derecho Administrativo.

El exdirector ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Chanel Mateo Rosa, señaló que su muerte causa profundo dolor, resaltando su condición de abogado, profesor y, sobre todo, de gran persona.

Por otro lado, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, expresó su pesar por el fallecimiento del "jurista excepcional y noble amigo", en un mensaje cargado de afecto y reconocimiento a su trayectoria.

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) también lamentó la muerte del ex juez laboral.

"El fallecimiento del Dr. Juan Manuel Guerrero constituye una sensible pérdida para la comunidad jurídica dominicana, especialmente para el ámbito del Derecho Administrativo y laboral, áreas en la que se destacó por su rigor doctrinal, su vocación pedagógica y su firme compromiso con la legalidad, la institucionalidad y el fortalecimiento del Estado de derecho", destacaron en un comunicado.

