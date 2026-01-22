1,400 jóvenes inician entrenamiento para integrarse a la Policía

La promoción 149 Policía Nacional inicia su formación con 1,400 aspirantes en Gaspar Hernández ( FUENTE EXTERNA )

La Promoción 149 "María de la Concepción Bona y Hernández", integrada por 1,400 aspirantes masculinos, inició este jueves su proceso de formación para ingresar a la Policía Nacional, con un programa de capacitación de seis meses en la Escuela de Entrenamiento Policial Campus Gaspar Hernández.

El acto de apertura fue encabezado por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, junto al general Esteban Figuereo García, director Central de Recursos Humanos, en representación del director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.

La incorporación de esta nueva promoción se enmarca en el Plan 20 Mil, iniciativa gubernamental que busca reforzar la institución policial mediante la formación de nuevos agentes, con énfasis en la profesionalización y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Durante la ceremonia, Raful destacó la importancia del proceso formativo que inician los aspirantes, orientado a preparar policías con vocación de servicio y capacidad para responder a las demandas actuales de la sociedad.

Transformación policial

Subrayó que la capacitación forma parte de la política de transformación policial impulsada por el presidente Luis Abinader, basada en la integridad, la disciplina y el respeto a los derechos ciudadanos.

"El camino que comienzan exige esfuerzo y compromiso, pero cuenta con el respaldo del Estado y del alto mando policial", expresó la funcionaria.

De su lado, el general Figuereo García resaltó que la etapa de entrenamiento será clave para afianzar valores fundamentales como el respeto a la Constitución, la Ley Orgánica de la Policía Nacional No. 590-16 y el Código de Ética, pilares, dijo, para la formación de agentes íntegros y responsables.

El comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández, señaló que los aspirantes han sido seleccionados para recibir una preparación orientada a convertirlos en servidores públicos ejemplares, mientras que la educadora Mu-Kien Adriana Sang Ben, presidenta de la Junta Directiva de la Unidad de Modernización Educativa, destacó el fortalecimiento del currículo académico como parte del proceso formativo.

La coronel Aida Valdez, rectora interina del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), exhortó a los familiares a acompañar a los aspirantes durante su preparación, al considerar que la formación policial también involucra el respaldo del entorno familiar.

Durante los próximos seis meses, la Promoción 149 recibirá adiestramiento intensivo bajo los lineamientos del nuevo modelo de servicio policial. Esta es la tercera promoción masculina de 1,400 aspirantes, como parte del objetivo institucional de alcanzar los 20,000 nuevos miembros para ampliar la cobertura y capacidad operativa de la Policía Nacional en todo el país.

En representación de los familiares, padres y madres agradecieron la oportunidad brindada a sus hijos, mientras que el aspirante Juan Adonis Oliveros, en nombre de la promoción, expresó su compromiso de asumir la formación con disciplina y vocación de servicio, en consonancia con el proceso de reforma que impulsa la institución.