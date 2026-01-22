Una persona desaparecida tras derrumbe en mina de materiales en Nigua

Un derrumbe ocurrido la mañana de este jueves en una mina de materiales ubicada en el municipio de Nigua, provincia San Cristóbal, mantiene a las autoridades en labores de búsqueda tras la desaparición de una persona.

El incidente en la mina Los Fructuosos fue confirmado por el director provincial de la Defensa Civil en San Cristóbal, José Luis Cabrera, quien explicó que el evento se produjo alrededor de las 11:30 de la mañana, mientras que los organismos de socorro fueron notificados a las 12:10 del mediodía.

A través de un comunicado, la Defensa Civil informó que trabaja en la búsqueda de Eloy Peña, de 55 años, operador de una de las máquinas de extracción de materiales, quien se encontraba realizando labores en la zona al momento del derrumbe.

"Desde que se nos avisó, estamos trabajando de manera conjunta con los bomberos de Nigua, la Cruz Roja, el Sistema 9-1-1 y la Policía Nacional", indicó Cabrera en declaraciones a Diario Libre.

No se reportan heridos

Señaló que hasta el momento no se han encontrado personas heridas ni fallecidas.

"Estamos realizando labores de búsqueda y rescate, trabajando con maquinaria pesada y removiendo escombros. Continuaremos las operaciones hasta el amanecer con el objetivo de obtener un resultado positivo", agregó Cabrera.

Las autoridades indicaron que permanecerán en el lugar hasta descartar o confirmar la localización de la persona reportada como desaparecida.

