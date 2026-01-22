Ejército detiene a presunto traficante de indocumentados y a 21 haitianos irregulares en Dajabón

Operativo en Dajabón: el Ejército detiene a un traficante de indocumentados y a 21 haitianos en situación irregular. ( FUENTE EXTERNA )

El Ejército de República Dominicana (ERD) informó la detención de un presunto traficante de personas, así como de veintiún (21) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, durante un operativo realizado en la provincia Dajabón.

La intervención fue lograda con unidades de vigilancia aérea (drones) y labores de inteligencia, mediante las cuales se dio seguimiento a un individuo identificado como Jhony Jeans Batiste, señalado como un reconocido guía de indocumentados o "potea".

El individuo había cruzado el río Masacre hacia territorio dominicano por la localidad de Los Miches, transportando una cantidad indeterminada de extranjeros indocumentados.

Durante el operativo, las tropas del Ejército lograron detener a 21 nacionales haitianos, de los cuales 12 son hombres y nueve mujeres.

Detalles sobre la detención y procedimiento legal

Al momento de la requisa, al detenido se le ocupó la suma de RD$44,000 pesos, así como 76,160 gourdes haitianos, dinero que presuntamente habría sido cobrado a los extranjeros para facilitar su ingreso ilegal.

Tanto el detenido como los extranjeros indocumentados fueron conducidos a la Fortaleza Beller, donde se realizan los procedimientos correspondientes.

El presunto traficante será puesto a disposición del Ministerio Público, para los fines legales de lugar, conforme a las leyes vigentes.