Indotel inaugura sede en la avenida 27 de Febrero con inversión de RD$1,777.9 millones

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, junto al presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, Alexis Cruz, Julissa Cruz Abreu, Juan Antonio Taveras Hernández y Tomás Pérez Ducy. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) inauguró este jueves su nuevo edificio institucional, ubicado en la avenida 27 de Febrero, en el Distrito Nacional, con una inversión total de RD$1,777.9 millones.

El acto fue encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, junto al presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara.

Durante la actividad, Gómez Mazara destacó la importancia de la obra para fortalecer la sostenibilidad financiera y administrativa del órgano regulador de las comunicaciones.

"Este edificio es un símbolo de institucionalidad y de cómo una administración eficiente puede transformar el ahorro en mejores servicios para todos los dominicanos", afirmó.

En tanto que, Alexis Cruz, viceministro de Economía y miembro del Consejo Directivo del Indotel, explicó que la nueva sede permitirá reducir significativamente los costos operativos al concentrar en un solo espacio a todo el personal de la institución.

En ese contexto, señaló que los empleados del Indotel estaban distribuidos entre el Centro Indotel Cultura Digital, en la Ciudad Colonial, y un edificio alquilado en la avenida Abraham Lincoln, lo que generaba dificultades administrativas y elevados costos.

"Con la concentración del personal en la nueva sede, se optimizan los procesos y se fortalece la eficiencia institucional", agregó.

Indicó que de haberse mantenido el alquiler del edificio Osiris, el Indotel habría desembolsado RD$3,317.4 millones en los próximos 10 años.

"Con el nuevo inmueble, el Estado dominicano logrará un ahorro estimado de RD$1,540 millones en el mismo período", resaltó.

La nueva sede

La nueva sede, denominada Edificio Corporativo 323, cuenta con 10 pisos, cuatro niveles de parqueos soterrados y uno en superficie (primer nivel), con nueve estacionamientos para motocicletas y 99 parqueos para automóviles, para un total de 108 parqueos para vehículos.

24 años alquilado

Indotel anunció en agosto del año pasado la recepción de su nuevo edificio, poniendo fin al pago de alquiler durante 24 años y suponiendo un ahorro de 1,540 millones de pesos al Estado en los próximos 10 años.