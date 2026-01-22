Primeros contingentes de Fuerza de Supresión de Bandas para Haití llegarán en abril

Jack Christofides ofreció estas declaraciones durante una reunión sostenida con el canciller Roberto Álvarez. ( FUENTE EXTERNA )

El representante especial designado de la Fuerza de Supresión de Bandas para Haití (GSF), Jack Christofides, informó que los primeros contingentes de esta misión internacional comenzarán a llegar al país caribeño en el mes de abril, como parte de los esfuerzos dirigidos a apoyar la estabilización y el restablecimiento de la seguridad en Haití.

Christofides ofreció estas declaraciones durante una reunión sostenida la tarde de este jueves con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, en la que además señaló que para el mes de octubre se proyecta el despliegue integral de la Fuerza, detalla un comunicado del Mirex.

Asimismo, confirmó que el financiamiento de la misión ha sido aprobado por un período de un año.

Durante el encuentro, ambas partes intercambiaron opiniones sobre la estructura de la GSF y los preparativos necesarios para su despliegue.

En ese contexto, Christofides agradeció la disposición de cooperación manifestada por la República Dominicana y anunció su intención de realizar una visita oficial a Santo Domingo una vez asuma formalmente sus funciones en Haití, con el propósito de reunirse con las autoridades dominicanas.

En el marco de la reunión, el canciller Roberto Álvarez reiteró la importancia de la Fuerza de Supresión de Bandas para el restablecimiento de la seguridad en Haití y expresó su expectativa de que el despliegue se realice a la mayor brevedad posible.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/23/whatsapp-image-2026-01-22-at-90201-pm-1-a000868e.jpeg Roberto Álvarez y Carlos Ruiz, jefe de BINUH (FUENTE EXTERNA)

Encuentro con BINUH

Como parte de su agenda, el ministro Álvarez sostuvo también un intercambio con Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas y jefe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).

Álvarez abordó con el funcionario la cooperación continua con la República Dominicana y la importancia de la renovación del mandato de la BINUH, que concluye el próximo 31 de enero, así como aspectos clave para responder con mayor efectividad a la situación en Haití.

El canciller reafirmó a ambos funcionarios el compromiso del país de continuar colaborando con las evacuaciones médicas del personal de la GSF y con otros apoyos logísticos desde territorio dominicano.

En el encuentro participaron también el embajador Wellington Bencosme, representante permanente ante las Naciones Unidas; la ministra consejera Isabel Padilla, y el primer secretario Pablo Rodríguez.

Nota de prensa: ?



Canciller Álvarez sostiene reuniones bilaterales con el Representante Especial de la Fuerza de Supresión de Bandas para Haití (GSF) y el Representante Especial del Secretario General y Jefe de la BINUH



https://t.co/X1Lb0zjPqI pic.twitter.com/uopsrOR0St — Cancillería de República Dominicana (@MIREXRD) January 23, 2026