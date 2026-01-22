×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Haití
Haití

Primeros contingentes de Fuerza de Supresión de Bandas para Haití llegarán en abril

El representante especial informó que el despliegue integral de la GSF está previsto para octubre y contará con financiamiento por un año

    Expandir imagen
    Primeros contingentes de Fuerza de Supresión de Bandas para Haití llegarán en abril
    Jack Christofides ofreció estas declaraciones durante una reunión sostenida con el canciller Roberto Álvarez. (FUENTE EXTERNA)

    El representante especial designado de la Fuerza de Supresión de Bandas para Haití (GSF), Jack Christofides, informó que los primeros contingentes de esta misión internacional comenzarán a llegar al país caribeño en el mes de abril, como parte de los esfuerzos dirigidos a apoyar la estabilización y el restablecimiento de la seguridad en Haití.

    Christofides ofreció estas declaraciones durante una reunión sostenida la tarde de este jueves con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, en la que además señaló que para el mes de octubre se proyecta el despliegue integral de la Fuerza, detalla un comunicado del Mirex

    Asimismo, confirmó que el financiamiento de la misión ha sido aprobado por un período de un año.

    Durante el encuentro, ambas partes intercambiaron opiniones sobre la estructura de la GSF y los preparativos necesarios para su despliegue

    En ese contexto, Christofides agradeció la disposición de cooperación manifestada por la República Dominicana y anunció su intención de realizar una visita oficial a Santo Domingo una vez asuma formalmente sus funciones en Haití, con el propósito de reunirse con las autoridades dominicanas.

    RELACIONADAS

    En el marco de la reunión, el canciller Roberto Álvarez reiteró la importancia de la Fuerza de Supresión de Bandas para el restablecimiento de la seguridad en Haití y expresó su expectativa de que el despliegue se realice a la mayor brevedad posible. 

    Expandir imagen
    Infografía
    Roberto Álvarez y Carlos Ruiz, jefe de BINUH (FUENTE EXTERNA)

    Encuentro con BINUH

    Como parte de su agenda, el ministro Álvarez sostuvo también un intercambio con Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas y jefe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH). 

    Álvarez abordó con el funcionario la cooperación continua con la República Dominicana y la importancia de la renovación del mandato de la BINUH, que concluye el próximo 31 de enero, así como aspectos clave para responder con mayor efectividad a la situación en Haití

    RELACIONADAS

    El canciller reafirmó a ambos funcionarios el compromiso del país de continuar colaborando con las evacuaciones médicas del personal de la GSF y con otros apoyos logísticos desde territorio dominicano.

    En el encuentro participaron también el embajador Wellington Bencosme, representante permanente ante las Naciones Unidas; la ministra consejera Isabel Padilla, y el primer secretario Pablo Rodríguez.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.