Pro Consumidor continúa retirando pistolas de hidrogel de comercios del Distrito Nacional

Pistolas de hidrogel y escopetas de juguete retirada del mercado por Pro Consumidor. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) realizó operativos en distintos establecimientos comerciales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo para retirar del mercado "centenares" de pistolas y escopetas de juguete que disparan balines de hidrogel, al determinar que representan un peligro para la vida y la integridad física de la población, especialmente de niños, niñas y adolescentes.

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, explicó que estos operativos forman parte de una ofensiva nacional contra productos que constituyen un riesgo para la salud infantil.

"Estamos hablando de juguetes que no son inofensivos, como muchos creen. Estos artefactos pueden provocado lesiones oculares severas, incluyendo desprendimiento de retina, inflamación grave y pérdida total o parcial de la visión y no vamos a permitir que esto ocurra en nuestro país", señaló Alcántara.

Mediante una nota de prensa, funcionario anunció que los operativos continuarán en los próximos días en otras zonas del país, con el objetivo de retirar la totalidad de estos productos del mercado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/22/whatsapp-image-2026-01-22-at-95425-am-38c38833.jpeg Empleado de Pro Consumidor revisa estantes en un comercio durante el operativo de retiro de pistolas y escopetas de juguete que disparan balines de hidrogel. (FUENTE EXTERNA)

Al explicar el sustento legal de la medida, Alcántara citó el artículo 34 de la Ley No. 358-05 General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, que establece que los productos y servicios deben ser suministrados de manera que no representen peligro ni riesgos imprevistos para la salud y la seguridad del consumidor.

Retiro voluntario

En ese contexto, informó que algunos comerciantes han contactado voluntariamente a la institución para comunicar su decisión de retirar estos artículos de sus inventarios, disposición que fue agradecida por el funcionario, quien exhortó a todos los negocios a hacer lo propio, señalando que la seguridad de los niños está por encima de cualquier interés comercial.

El pasado 15 de enero, Pro Consumidor prohibió oficialmente la comercialización de pistolas y escopetas de juguete que utilizan balines de hidrogel, debido al riesgo que representan para la seguridad y la salud pública. Alcántara agregó que estos productos ya han sido prohibidos en países como Estados Unidos, Argentina y Brasil, entre otros.