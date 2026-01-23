El Cesac realizó más de 42 millones de inspecciones de seguridad entre 2024 y 2025

El director del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac), Enmanuel Souffront Tamayo, en el acto de graduación múltiple de la Trigésima Sexta Promoción del Curso de Instrucción Básica para el Personal de Seguridad de Aeropuertos (Avsec). ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac) realizó más de 42 millones de inspecciones de seguridad en los aeropuertos del país entre 2024 y 2025.

Estas acciones equivalen a un promedio de 115,068 chequeos diarios, que abarcaron vuelos, pasajeros, carga aérea, equipaje, vehículos, personal y áreas aeroportuarias, como parte de los protocolos de prevención y control de riesgos.

Estas informaciones fueron ofrecidas por el director del Cesac, Enmanuel Souffront Tamayo, quien calificó el período como una etapa de "fortalecimiento del Estado dominicano" a través de sus fuerzas especializadas.

"Hoy celebramos el fortalecimiento del Estado dominicano con un crecimiento institucional sin precedentes durante el período 2024-2025, consolidando nuestras capacidades operativas, técnicas y humanas, lo que nos permite exhibir resultados tangibles", expresó.

Con el objetivo de reforzar la detección de explosivos y otras amenazas emergentes, durante ese lapso también se incorporaron 16 nuevos binomios caninos K-9, que están conformados por un manejador y un perro debidamente entrenado.

Asimismo, informó que, en materia de certificación, control de calidad y cumplimiento normativo se ejecutaron dos procesos de certificación, 448 actividades de control de calidad y se aprobaron 49 programas de seguridad, en cumplimiento del anexo 17 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Fortalecimiento institucional

Souffront indicó que en el último año se reclutaron 200 nuevos agentes de seguridad, que se suman a más de 2,700 hombres y mujeres capacitados integrados por personal militar y civil.

A estas acciones se suma la adquisición de más de 21 vehículos operativos, incluyendo ambulancias y minibuses. En el ámbito de infraestructura y logística, señaló que se rehabilitaron instalaciones clave, entre ellas el gimnasio institucional, cuarteles, salas poligráficas, oficinas estratégicas y proyectos para áreas de inteligencia, formación y logística.

El director del Cesac destacó que la institución alcanzó un 96.98 % de cumplimiento de las normas establecidas por la OACI.

Agregó que la homologación en seguridad aeroportuaria otorgada por la Agencia de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos (TSA) sitúa al país a las puertas de la firma del acuerdo One Stop Security, que permitirá a los pasajeros en conexión evitar nuevos controles de seguridad en aeropuertos estadounidenses.

El general de brigada piloto se refirió al tema durante el acto de graduación múltiple del Cesac, correspondiente a la Trigésima Sexta Promoción del Curso de Instrucción Básica para el Personal de Seguridad de Aeropuertos (Avsec).

