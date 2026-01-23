Denuncian que la SCJ suspendió una sentencia basándose en hechos que no figuran en el expediente

Según lo planteado, la actuación vulnera disposiciones relativas a la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, la imparcialidad judicial y el deber de fidelidad al expediente. ( FUENTE EXTERNA )

Francisco Tomás Reyes Acevedo, representado por el abogado Mayobanex Peña, depositó una denuncia ante la Inspectoría General del Poder Judicial en relación con la Resolución número 0754/2025, dictada el 19 de diciembre de 2025 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante la cual se suspendió la ejecución de una sentencia definitiva.

De acuerdo con la denuncia, la resolución suspendió la ejecución del fallo en beneficio de Abel Martínez Durán, único recurrente del proceso. Para sustentar la decisión, el tribunal atribuye a Reyes Acevedo una solicitud de inadmisión que, según se indica, no fue presentada.

La Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia emitió el 29 de diciembre de 2025 una certificación en la que señala que en el expediente no figura ningún memorial, escrito de defensa, instancia ni conclusiones depositadas por Reyes Acevedo.

La instancia también señala que el Ayuntamiento de Santiago no recurrió la sentencia por haberle resultado favorable, al acoger un acuerdo y desistimiento entre las partes, y que, pese a ello, la resolución introduce una referencia a la protección del patrimonio municipal.

Implicaciones legales

Según lo planteado, la actuación vulnera disposiciones relativas a la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, la imparcialidad judicial y el deber de fidelidad al expediente, citando precedentes del Tribunal Constitucional.

El abogado solicitó la verificación del expediente físico y digital, la identificación del origen de la información utilizada en la resolución y la adopción de las medidas correspondientes conforme a las normas aplicables.

