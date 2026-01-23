El COE declara alerta verde para el Distrito Nacional, Santo Domingo y San Cristóbal

Las lluvias afectaron el tránsito en el Gran Santo Domingo el viernes. ( DL/ARCHIVO )

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) emitió una alerta verde la noche del viernes sobre el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y San Cristóbal por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas. La entidad advirtió de eventuales inundaciones repentinas para esas tres demarcaciones.

El COE emitió la alerta basado en el boletín meteorológico del día del Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET), el cual estableció que, en la noche del viernes a través de las imágenes de satélite y de los radares Doppler meteorológico, se apreció campos nubosos acompañados de ecos de lluvias de diferentes intensidades, asociados a los efectos de una vaguada y la influencia del viento de dirección este/noreste.

El campo abarca distintas localidades de las provincias Samaná, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís y San Juan. Dichas precipitaciones podrían extenderse gradualmente hacia otras localidades cercanas durante el resto de la noche.

Durante la tarde del viernes, las lluvias provocaron trastornos en el tránsito sobre el Gran Santo Domingo y ocasionó la cancelación del partido entre Toros del Este y Leones del Escogido, dentro de la serie final de la pelota invernal que estaba programado disputarse en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

La alerta verde se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población.

Recomendaciones

Ante ese escenario, el COE recomendó mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la OGTIC.

Además, seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil. También, ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Recomendó a las personas en las zonas indicadas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.