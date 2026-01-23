Desde Cuba a Pakistán: Los 345 naturalizados en RD en el 2025; hay tres privilegiados por Abinader

Una venezolana levanta un cartel en el que agradece a República Dominicana durante la visita de Edmundo González a Santo Domingo, en enero del 2025. ( NELSON PULIDO / DIARIO LIBRE )

En 2025, 345 extranjeros procedentes de 48 países levantaron su mano derecha y juraron lealtad a la Constitución, reconociendo a la República Dominicana como su nueva patria, tras completar un proceso que va desde la presentación de la carta de solicitud hasta la emisión del decreto presidencial que los acredita como quisqueyanos.

De los nuevos foráneos que adquirieron la ciudadanía de la nación fundada por Juan Pablo Duarte, 154 lo hicieron por la vía ordinaria, 182 por matrimonio, seis como hijos menores y tres por naturalización privilegiada, modalidad cuya concesión corresponde exclusivamente al presidente de la República.

En la clasificación por países, Cuba, con 57 naturalizados, y Venezuela, con 52, encabezaron en 2025 la lista de extranjeros que adquirieron la ciudadanía dominicana. Ambas naciones atraviesan profundas crisis económicas, y escenario político convulso en el caso de los sudamericanos, que han provocado el éxodo de miles de sus ciudadanos.

Les siguieron Colombia, con 30; España, con 25; Estados Unidos e Italia, con 24 cada uno; Rusia, con 19, y Pakistán, con 14, según datos del Viceministerio de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía.

En el caso de Haití, el país con más inmigrantes en la República Dominicana, solo se registraron nueve naturalizaciones. Esta cifra refleja una tendencia a la baja frente a años anteriores, tomando en cuenta que en 2018, un total de 27 haitianos adquirieron la cédula dominicana.

En el 2024, se otorgaron 419 naturalizaciones procedentes de 45 países, incluyendo siete privilegiadas, pese a que el artículo 20 de la Ley 1683 sobre Naturalización señala que los presidentes solo pueden otorgar cinco por año.

La misma legislación establece los requisitos para optar por el documento nacional, entre ellos demostrar dos años o más de residencia ininterrumpida en el país, haber fundado industrias, o contraer matrimonio con un nativo, entre otros. Una vez cumplidos estos requisitos, el solicitante remite su expediente al Ministerio de Interior y Policía, que posteriormente lo envía al Ministerio de la Presidencia para la consideración del jefe del Estado.

Las naturalizaciones preferenciales de Abinader

En cuanto a la naturalización privilegiada, los datos de Interior y Policía indican que solo se otorgaron dos en 2025; sin embargo, los registros de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo reflejan tres decretos firmados por el presidente Luis Abinader, mediante los cuales se concedió esta distinción.

Se trata del economista francés Henri Víctor Hebrard, quien la obtuvo mediante el Decreto 663-25, emitido el 28 de noviembre del 2025, así como el ecuatoriano George Edward Ghattas Nasrallah, favorecido con el Decreto 659-25, firmado en la misma fecha.

También el español Román Ramos Uría, quien para ese entonces era un desconocido asturiano que arribó a Santo Domingo a finales de la década de 1950 con una idea que, tras materializarse, dio origen a la tienda La Sirena, una de las principales cadenas comerciales de hoy en día. Su ciudadanía dominicana fue otorgada mediante la Orden Presidencial 304-25, emitida el 9 de junio de 2025.

Desde el 2020, Abinader ha otorgado 26 naturalizaciones de este tipo.

La distinción podría revocarse si el beneficiario atenta contra el país, si es autor o cómplice de un intento de derrocar al Gobierno, si migra su domicilio a otro país, si se ausenta por 10 años o más, entre otras, según lo indica el artículo 12 de la normativa.

Más de 17,000 MM en inversiones El Decreto 21-98, emitido por el expresidente Leonel Fernández el 15 de enero de 1998, también faculta al Ministerio de Interior y Policía a registrar las propiedades de los extranjeros en el país. En ese sentido, la institución reportó en 2025 un total de 2,184 expedientes, correspondientes a inversiones inmobiliarias que superan los RD$17,012 millones. El capital invertido se concentran principalmente en las provincias donde se ubican los principales polos turísticos del país, encabezadas por La Altagracia, con 729 propiedades; Samaná, con 352, y Puerto Plata, con 197 registros.